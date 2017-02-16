На дорогах столицы ежедневно происходят десятки нарушений ПДД, многие из которых совершаются со стороны маршрутных такси, а также детей чиновников и бизнесменов, заявил лидер нации, выступая на встрече с активом города Душанбе 15 февраля.

«В Душанбе давно уже назрела необходимость наведения порядка на дорогах. С началом запуска проекта «Безопасный город» в столице зафиксированы свыше 1,2 миллиона нарушений правил дорожного движения, штрафы составили около 73 миллионов сомони», - отметил президент.

По словам главы государства, "нарушения, допущенные в ходе решения вопроса по обеспечению столицы пассажирским транспортом, привели к загруженности улиц автомобилями".

«Сейчас этот вопрос решается и надеюсь, в ближайшее время проблема будет устранена», - пообещал Эмомали Рахмон.

Вместе тем, по словам президента, большую озабоченность в обществе вызывает такие нарушения правил дорожного движения, как игнорирование дорожных знаков и превышение скорости.

«Скажем открыто, согласно данным, большинство лихачей на дорогах - дети чиновников и бизнесменов. Последствия лихачеств часто заканчиваются трагически. Надо покончить с этим безобразием. Министерству внутренних дел необходимо указывать при освещении таких фактов – кто именно был за рулем. Народ должен знать, кто нарушает закон на дорогах столицы», - дал указание президент.

На встрече принимали участие президиум и члены правительства страны, руководство Исполнительного аппарата президента, представители правоохранительных структур и органов правопорядка, местных исполнительных органов государственной власти города Душанбе, его районов, представители различных столичных учреждений и организаций, предприниматели, интеллигенция, представители творческих и религиозных объединений, политических партий, СМИ.