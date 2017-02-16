Выступая вчера на встрече с активом города Душанбе, президент Таджикистана рассказал, почему назначил своего сына на пост мэра столицы.

Президент отметил, что это решение с его стороны не было поверхностным.

«Прежде чем возглавить столичную мэрию, Рустам Эмомали получил необходимый опыт в серьезных госструктурах. Кроме того, не секрет, что в ходе решения назревших проблем в городе, на него не смогут негативно повлиять со стороны».

Эмомали Рахмон подчеркнул, что «Рустам Эмомали сумеет выполнить все возложенные на него задачи».

Глава государства рекомендовал сыну быть ближе к простому народу.

«Наш народ очень доброжелательный, отзывчивый. И ему нужно немногое – постоянный свет, невысокие цены, достойная работа. Обеспечь их этим, и люди будут поддерживать тебя во всем. Будь ближе к народу, встречайся чаще с людьми, и не на помпезных мероприятиях, во дворцах. Иди к ним в их дома, посиди за дастарханом простого рабочего, служащего. Этим ты не только завоюешь их любовь, но и поймешь, как живется простому народу», - сказал глава государства.

Эмомали Рахмон рассказал о прошлой и нынешней социально-экономической жизни столицы страны, трудностях и достижениях города за 25 лет государственной независимости Таджикистана.

Президент подробно проанализировал состояние важных отраслей народного хозяйства города Душанбе, дал ответственным лицам поручения по устранению проблем во всех сферах городского управления и содействию обеспечению устойчивого развития этих отраслей.

Эмомали Рахмон потребовал от антикоррупционного агентства в срок до 1 июля завершить проверку использования бюджетных средств республики и столицы, выделенных на строительные объекты.

Он также поручил органу исполнительной власти города Душанбе «взять под строгий контроль процесс выполнения строительно-монтажных работ и соблюдения высокого архитектурного стиля, качество строительства и целевое использование бюджетных средств».

Рустам Эмомали был назначен на пост мэра Душанбе 12 января 2017 года. Он сменил на этом посту Махмадсаида Убайдуллоева, который руководил таджикской столицей на протяжении 20 лет.