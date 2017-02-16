Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным наркотрафиком из Таджикистана в Россию. Из оборота изъято более 20 кг героина на 200 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.



У трех граждан Таджикистана, двух граждан России и гражданина Узбекистана было изъято более 20 кг, предположительно, афганского героина, который поставлялся из Таджикистана в Москву через Татарстан. Предположительная стоимость изъятых наркотиков составляет около 200 миллионов рублей.

Изначально наркотические средства поставлялись на территорию Татарстана, а затем партиями по 10 кг автотранспортом перевозились в Москву для дальнейшей реализации.

При задержании из незаконного оборота изъято более 20 кг героина на общую сумму более 200 млн рублей.

Ранее глава Агентства по контролю за наркотиками в РТ Шерхон Салимзода заявил, что наркокурьеры меняют маршруты поставки наркотиков. Теперь большая часть запрещенных веществ поступает через южный маршрут — через Иран и Турцию.

В масштабную торговлю наркотиками напрямую вовлечены множество граждан Таджикистана, хорошо знающих наименее опасный путь от границы Афганистана через страны Центральной Азии.