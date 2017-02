Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о «российских связях» его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон, проигравшей ему выборы президента, пишет Медуза.

«Эти бессмысленные сообщения о российских связях являются просто попыткой скрыть многие ошибки, совершенные в ходе проигранной кампании Хиллари Клинтон», — написал президент в Twitter.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Дональда Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

При этом президент США заявил, что издания The New York Times и The Washington Post, написавшие о контактах Майкла Флинна, занимавшего пост советника Трампа по национальной безопасности, нелегально получили информацию от американских спецслужб, которую использовали для своих публикаций.

В понедельник вечером советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

В другой своей записи в Твиттере Трамп заявил, что «Россия забрала Крым» во время правления его предшественника Барака Обамы. «Был ли Обама слишком мягким по отношению к России?» — написал Трамп в своем твитере.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер в середине февраля заявил, что Белый дом рассчитывает на возвращение Крыма Украине. Представители российских властей, комментируя заявление Спайсера, в очередной раз подчеркнули, что Крым является частью РФ. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема возвращения Крыма, «не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться».