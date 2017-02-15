АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится девятая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан пятого созыва. Ожидается, что в ходе сессии будут рассмотрены вопросы, связанные с политической, экономической и социальной жизнью страны.

- В МИД РТ в 11:00 состоится пресс-конференция министра иностранных дел Афганистана Салохиддина Раббани.

- В Душанбе состоится бизнес форум предпринимателей Таджикистана и Турции. Место проведения мероприятия - гостиница "Шератон". Начало форума - в 11.30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ФЕВРАЛЯ

1977 – В Душанбе принята из Москвы и отпечатана по фототелеграфу первая газета

2005 – Создано Российско-таджикское ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

2007 - Таджикский дзюдоист Расул Бокиев завоевал золотую медаль на очередном этапе Кубка мира в Будапеште.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ФЕВРАЛЯ

1954 – Родился Ходжи Акбар Тураджонзода, духовный и политический деятель Таджикистана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью -4+1, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью от 0-5 мороза до 4-9 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -3+2, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой дождь, туман. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, 7-9 тепла.

По городу Курган-тюбе – Облачно, без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 4-6 тепла.