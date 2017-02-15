Мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана (15 февраля 1989 года), прошли у памятника воину-интернационалисту, Герою Советского Союза Александру Мироненко и в душанбинской школе №37, в которой он учился.

Несмотря на моросящий дождь, у памятника с раннего утра собрались десятки людей - ветераны-интернационалисты, курсанты военных училищ, военнослужащие войсковых частей республики и 201-й российской военной базы, представители посольства России, студенты и школьники.

В исполнении духового оркестра МО РТ звучали марши военных лет, а курсанты военного училища выстроились в качестве почетного караула на дорожках к мемориалу.

Ветераны-интернационалисты возложили цветы к мемориальной плите, где вписаны имена их однополчан-таджикистанцев, которые погибли в соседнем государстве, выполняя свой воинский долг.

Фото Asia-Plus

В конце мероприятия ветераны-интернационалисты столицы и различных регионов республики фотографировались вместе с гостями - участниками мероприятия и обменивались воспоминаниями с однополчанами.

Мероприятие продолжилось в актовом зале 37-й школы, носящей имя Александра Мироненко. Там в торжественной обстановке присутствующим была представлена мемориальная доска с именем Мироненко, которая будет установлена на фасаде здания школы.

Силы были неравны…

Александр Мироненко родился 20 октября 1959 года в городе Душанбе в семье рабочего. Учился в душанбинской школе №37. Мечтал стать строителем, пошел учиться в строительный техникум и успешно его окончил. Увлекался боксом, был кандидатом в мастера спорта. В 1978 году, в 19-летнем возрасте, был призван на службу в ряды Советской армии. Служил в Воздушно-десантных войсках в Афганистане.

Александр Мироненко. Архивное фото.

В одном из рейдов группа, которой командовал старший сержант Мироненко, после десантирования с вертолета выполнила задачу по захвату и удержанию площадки приземления. Однако в ходе боя она была отрезана от основных сил. Мироненко умело организовал отражение атак противника, но силы были неравны. Товарищи Саши погибли. Дважды тяжело раненный, истекающий кровью, он продолжал вести бой. Когда кончились патроны, Мироненко достал последнюю оставшуюся гранату Ф-1 и выдернул чеку, взорвав себя и окруживших его противников.

За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, гвардии старшему сержанту Александру Мироненко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Мироненко был похоронен в Душанбе на Аллее Славы. В начале 1990-х его семья переехала в город Пензу. Тогда же прах героя был перезахоронен на Новозападном кладбище Пензы.

Фото Asia-Plus

…За время войны в Афганистане, по разным данным, погибло более 15 тысяч граждан Советского Союза, более 53 тысяч были ранены, 417 человек пропали без вести.

Из Таджикистана на афганскую войну были отправлены 15 000 солдат и офицеров. 336 из них погибли, выполняя интернациональный долг, 5 человек пропали без вести, свыше 1100 были ранены, многие из них стали инвалидами.

Во время афганской кампании пятеро таджикистанцев получили звезду Героя Советского Союза.