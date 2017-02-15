Сегодня на востоке Таджикистана вблизи озера Сарез в 12:50 по душанбинскому времени произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как сообщается на сайте Американской геофизической службы, эпицентр подземных толчков находился в 99 километрах от центра Мургабского района, юго-восточнее Сарезского озера, на глубине 117 километров.

По данным Института геологии, сейсмологического строительства и сейсмологии при Академии наук Республики Таджикистан, колебания подземной коры ощущались и в столице Таджикистана – в Душанбе зафиксированы толчки силой 2 балла.

В КЧС РТ пока никак не комментируют данное происшествие.