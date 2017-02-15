Накануне, во второй половине 14 февраля в результате обильного снегопада и схода большого количества лавин движение автотранспортных средств с 48-го по 73-й километр автомагистрали Душанбе - Чанак было временно приостановлено.

По данным Далери Абдулло, пресс-секретаря филиала компании IRS в Таджикистане, обслуживающего автотрассу Душанбе-Чанак (Худжанд), в настоящее время на указанном участке постоянно работают 44 единицы мощной дорожной техники компании, и с сегодняшнего утра движение траспорта стало возможным в обе стороны. Решение о временном приостановлении движения транспорта было принято в целях обеспечения безопасности водителей и пассажиров. В прошлую ночь при непосредственной помощи работников и техники IRS 150 единиц транспортных средств, застрявших в снегу, были переброшены в безопасное место.

Далери Абдулло напомнил, что своевременное и оперативное реагирование в подобных ситуациях невозможно без сотрудничества компании с КЧС и координации работ со спасателями.

Представитель компании также отметил, что для работы спасателей КЧС на даннойавтотрассе филиал IRS создал благоприятные условия, и все спасатели размещены на базах компании. «Кроме того, во время спасательных работ мощная техника компании помогает работникам КЧС, и в этом процессе сотрудники IRS играют ключевую роль», - сказал ДалерАбдулло.

Он также напомнил, что и в предыдущие дни можно было заметить большие старания работников компании IRS по обеспечению беспрепятственного движения транспорта по дороге, а также помощь в переброске сотен автомашин и их пассажиров в безопасное место. Застрявшие водители и пассажиры были своевременно обеспечены горячим питанием.

В настоящее время движение по трассе открыто, работы по отчистке дороги от снега, покрытие трассы антигололедными реагентами и другие дорожные работы ведутся в постоянном режиме. Однако сохраняется опасность схода лавин, поэтому просим водителей временно воздержатся от поездок по этому направлению.

Подробнее о состоянии дороги Душанбе-Чанак вы можете узнать по телефону 48 701 10 20 или на сайте компании www.irs.tj, - добавил представитель IRS.