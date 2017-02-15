Один из проблемных коммерческих банков Таджикистана – «Таджпромбанк» - не спешит расплатиться со своими клиентами. Вкладчики банка жалуются, что все еще не могут получить свои деньги обратно. Хотя еще в начале года государство выделило этому банку средства, чтобы расплатиться с клиентами. К особо недовольным клиентам применяется грубая физическая сила.

Одни обещания

Вкладчики «Таджпромбанка» говорят, что устали от ежедневных посещений головного офиса банка, которые заканчиваются безрезультатно. Руководство банка обещает расплатиться на следующий день, который тянется без конца. Таким образом, люди впустую тратят деньги на поездки в банк и свое время, при этом некоторые несут моральный и физический ущерб.

Клиенты «Таджпромбанка» признаются, что получали хоть какие-то выплаты во время деятельности временной администрации Нацбанка. Но после передачи банка в руки прежнего руководства, с середины декабря прошлого года вкладчиков «кормят» одними обещаниями.

«Мы не можем бесконечно ждать. Мы хотим лишь вернуть наши кровные, и ничего более», - говорит в интервью «АП» возмущенная вкладчица банка Малохат Собирова.

Она утверждает, что успела пожаловаться на «бесконечные издевательства» руководства банка до самых верхов, начиная от Нацбанка и заканчивая аппаратом президента, но никакого ответа не последовало. «Нет уже никакой веры и надежды. Забирают последние сбережения и прощай. И никто не хочет даже слушать тебя», - добавила она.

Тумаки вместо дивидендов

Инвалид первый группы Мирзохуджа Самадов рассказал «АП», что сотрудники банка избили его после того, как он стал требовать положенные ему проценты по депозиту.

«Я в течение последних четырех месяцев не могу получить положенные мне проценты. Чтобы не голодать, пришлось занять, теперь кредиторы меня замучили, а у меня нет денег с ними рассчитаться», - рассказывает мужчина.

В конце января Самадов, не выдержав, зашел в кабинет заместителя председателя банка Махмадулло Мирзоева и стал требовать свои деньги.

«В ответ Мирзоев позвал охранников, которые в грубой форме вытолкнули меня из кабинета и стали избивать. После Мирзоев приказал спустить меня с лестницы со второго этажа. Потом, конечно, чтобы я не обратился в милицию, они стали меня всячески уговаривать, дали 100 долларов из положенных мне денег, чтобы я молчал», - рассказывает вкладчик банка.

Между тем, некоторые клиенты банка утверждают, что деньги все-таки выдаются, но лишь знакомым руководства банка.

Звоните завтра

Многочисленные обращения «АП» в «Таджпромбанк» относительно разъяснения ситуации не увенчались успехом: руководство банка то занято, то не в своем кабинете. На просьбу соединить с другими ответственными лицами в приёмной банка сказали, что общаться с журналистами может только Джума Каюмович (зампред «Таджпромбанка» Джума Эшов, - прим. «АП»), который в настоящее время находится в отпуске. Клиенты же банка утверждают, что Джума Эшов был уволен руководством банка еще в январе этого года.

Напомним, «Таджпромбанк» наряду с еще тремя коммерческими банками страны в прошлом году столкнулся с финансовыми проблемами. В мае прошлого года Нацбанк Таджикистана назначил в «Таджпромбанке» временную администрацию, так как банк не справлялся с выполнением своих обязательств перед клиентами.

В средине декабря после шестимесячной деятельности временной администрации банк был возвращен прежнему руководителю – Джамшеду Зияеву.

Тогда же государством была предоставлена «Таджпромбанку» финансовая поддержка на сумму 450 миллионов сомони в виде ценных бумаг. Ликвидность этих ценных бумаг гарантировалось Нацбанком, то есть регулятор обязался при необходимости приобретать эти бумаги.

Кроме того, правительством было поручено проблемным банкам продать часть своих активов, чтобы расплатиться с клиентами.

В списке активов «Таджпромбанка» указываются 117 объектов. В частности, главный офис, 22 здания филиалов, а также центры банковского обслуживания. Данный банк также располагает многочисленным жильем в разных регионах страны и другими объектами.

Как указывается на сайте самого банка, учредителями банка являются негосударственные коммерческие предприятия Республики Таджикистан и физические лица. Сто процентов уставного капитала банка является негосударственный капитал. 5,5 процентов уставного капитала банка принадлежит нерезиденту страны, гражданину Великобритании.