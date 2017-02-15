Президент Таджикистана заявил, что сегодня в Душанбе функционируют 468 промышленных предприятий. Это, по словам Эмомали Рахмона, в два с половиной раза больше чем было в столице в советское время. По словам президента, до 1991 года в Душанбе работало 195 предприятий.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 15 февраля, в столичном дворце «Кохи Борбад» провел встречу с активом города Душанбе. На встрече также приняли участие члены правительства республики, главы финансовых институтов, представители парламента и общественности. На совещании были обсуждены вопросы, связанные с решением проблем в столице республики.

Президент в своем выступлении отметил, что правительство страны в годы независимости Таджикистана выполнило огромную работу для процветания Душанбе. На сегодняшний день, по данным главы государства, в городе функционируют 468 промышленных предприятий, что в сравнении с 1991 годом на 273 предприятия больше, то есть фактически в 2,5 раза больше.

Между тем, Эмомали Рахмон подчеркнул, что в прошлом году из-за изношенности оборудования и финансовых проблем в Душанбе приостановили свою работу 57 промышленных предприятий. В 2016 году 160 столичных промпредприятий по сравнению с 2015 годом снизили свои производственные мощности.

В году независимости Таджикистана в экономику города было привлечено иностранных инвестиций в объеме 43 миллиардов сомони, что составляет 70 процентов инвестиций, вложенных в экономику страны за все эти годы.

Президент поручил принять экстренные меры для решения проблем Душанбе, связанных с обеспечением населения питьевой водой, теплом, транспортом, ремонтом дорог, образования, здравоохранении.

Также было отмечено, что с началом запуска проекта «Безопасный город» в Душанбе зафиксированы свыше 1,2 миллиона нарушений правил дорожного движения, штрафы составили около 73 миллионов сомони.