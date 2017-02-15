Скорее всего вы никогда раньше не слышали этот странный звук — если, конечно, не ходили по тропкам ирбисов много лет. Оказывается, эти обычно тихие большие кошки во время гона оглашают горы необычным рыком, сообщает портал «Популярная механика».
В зоопарках и вообще на людях барсы молчат, поэтому долгое время считалось, что они вообще не умеют громко рычать. Однако теперь секрет брачного рыка ирбисов раскрыт. О нем узнали благодаря фотоловушкам, установленным в на хребте Тункинские Гольцы (Восточный Саян, Республика Бурятия).
- На видео издающий громкий рев ирбис, крупный самец, был снят камерой (фотоловушкой) во время гона, - рассказывает президент иркутского фонда «Снежный барс» Дмитрий Медведев. - Тигры, львы и многие другие виды больших кошек славятся умением громко реветь, однако за барсами такого до сих пор никто пока не замечал.
В Центральной Азии ирбис обитает в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане.
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Горец2
Какая ерунда!!! Любой, даже ребёнок на Памире вам скажет какой рык у барса. А если кому то интересно пусть поедет туда в марте месяц.
Said Горец1
Ерунду Вы говорите. Этот ребенок сам никогда в жизни этого рыка своими ушами не слышал, зато слышал как об этом рассказывал его отец, дед, прадед и т.д., то есть рассказывает Вам с чьих-то слов. Цена этим рассказам три копейки в базарный день. Конечно кому-то удавалось во время брачного сезона находиться к барсу достаточно близко, чтобы его слышать своими ушами. Но таких людей единицы на планете. И у них не всегда при себе включенные звукозаписывающие устройства. Поэтому любые записи с рыком барса уникальны.