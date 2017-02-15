АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- 15 февраля Эмомали Рахмон проведет встречу с активом города Душанбе. На встречу с президентом приглашены представители общественности столицы, СМИ, руководители двух палат парламента, члены правительства. Встреча пройдет в столичном дворце «Кохи Борбад». Начало в 9-00

- 15 февраля в Душанбе с официальным визитом прибывает министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани

- 15 февраля в школе №37 г.Душанбе состоится мероприятие по установлению памятной доски в память выпускника этой школы, Героя Советского Союза Александра Мироненко. Начало в 8-00

- 15 февраля в Астане состоится 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ФЕВРАЛЯ

2015 - В Согде вынесен приговор в отношении 13 членов запрещенной в РТ группировки «Джамоат Ансоруллох».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ФЕВРАЛЯ

1895 - Родился хирург, один из организаторов здравоохранения Таджикистана Николай Никонович Кутчак.

1907- Родился Народный гафиз Таджикистана Маджид Хамидов.

1936 – Родился поэт Салимшо Халимшо.

1937 – Родился журналист, художник Анатолий Колбасюк.

1937 - Родился Народный артист Таджикистана Хабибулло Абдуразаков.

1937 - Родился журналист Мазхабшо Мухаббатшоев

1939 – Родился Заслуженный юрист Таджикистана, Тухта Почомуллоев

1945 - Родился государственный деятель, дипломат Рамазон Мирзоев

1946 - Родился Народный писатель Таджикистана Саттор Турсун

1946 - Родился писатель Иноят Насриддин

1947 - Родился актер театра и кино Исфандиёр Гуломов

1962 - Родился журналист Мухтор Бокизода, основатель и главный редактор газеты «Неруи сухан».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно, в долинах местами дождь, в горных районах снег, туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью -3+2, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области - Облачно, дождь, ночью местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла, по востоку ГБАО ночью 17-22 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), ночью местами сильные, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -3+2, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, временами дождь, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, ночью временами дождь, днем преимущественно без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Курган-тюбе - Облачно, временами дождь, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег), временами сильные. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.