Полиция Турции задержала предполагаемого организатора нападения на клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом, как пишет «Коммерсант», сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

По данным издания, задержанный является гражданином Франции турецкого происхождения и был в списках разыскиваемых по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство». Газета уточняет, что задержанный арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.

Напомним, жертвами стрельбы в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января стали 39 человек. Ответственность за теракт на себя взяло ИГ.

В середине января полиции удалось задержать предполагаемого исполнителя теракта Абдулкадира Машарипова. По данным СМИ, вместе с ним были задержаны его жена и четырехлетний сын. Во время допроса обвиняемый признал свою вину. На прошлой неделе обвиняемого арестовали по решению районного суда.

Между тем, как сообщают СМИ, Машарипов попросил суд приговорить его к смертной казни. «Было бы хорошо, если бы мне присудили смертную казнь", - сказал Машарипов.

Также он заявил, что целью его поступка была месть христианам за их действия, передает РБК со ссылкой Hurriyet Daily News.

«Я хотел совершить нападение на христиан для того, чтобы отомстить за их деяния, совершенные во всем мире. Моей целью было убийство христиан. Абу-Шихад, который находится в Сирии, сказал мне совершить атаку в районе Таксим, заявляя, что "христиане" собираются в районе Таксим. Но я не смог осуществить атаку там. Потому что повсюду была полиция», - заявил он.