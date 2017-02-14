Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в Малайзии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

По данным телеканала Chosun, Ким Чон Нама убили в аэропорту две женщины с «отравленными иглами». Предполагается, что женщины работают на северокорейские спецслужбы. Подозреваемым удалось скрыться.

В малайзийской полиции сообщили агентству Reuters, что гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу. Личность этого человека не установлена.

Ким Чон Нам — старший брат Ким Чен Ына, внебрачный сын бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Он живет за границей и не занимает никаких постов в руководстве КНДР.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чон Нам еще при отце был отстранен от всех государственных дел из-за сложных с ним отношений.

Позже его имя упоминалось в связи с расстрелом семьи дяди Чан Сон Тхэка, который ранее считался вторым человеком страны, но попал в немилость и был расстрелян. Южнокорейские СМИ писали, что Ким Чон Нам отмывал деньги своего дяди в Малайзии, и вполне мог бы побороться за власть с Ким Чен Ыном.

Напомним, массовой казни в январе 2014 года подверглись все члены семьи дяди Ким Чен Ына — Чан Сон Тхэка, включая младенцев.