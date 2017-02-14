В Душанбе в Центре стратегических исследований проходит международный круглый стол «Вехи сотрудничества России и Таджикистана: экономика, безопасность, гуманитарные связи».

Спикеры в своих выступлениях рассказали об основных тенденциях политического, гуманитарного и экономического сотрудничества между Россией и Таджикистаном.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в своем выступлении отметил о плодотворном сотрудничестве в различных сферах.

«Отношения между РФ и РТ развиваются динамично, - сказал посол. - Несмотря на экономический кризис, товарооборот между станами в прошлом году составил более 1 млрд долларов. Россия вкладывает инвестиции в экономику Таджикистана: объем накопленных инвестиций составляет 1,7 млрд долларов. Работают множество совместных предприятий. Более 50 млн долларов инвестиций вложили в экономику Таджикистана сотовые компании «Мегафон» и «Таком».

Посол отметил активное развитие военного и военно-технического сотрудничества между странами.

По его данным, в военных вузах России ежегодно обучается от 600 человек, до тысячи военных специалистов таджикской армии проходят подготовку в 201-й РВБ в Таджикистане.

Отметил российский дипломат и плодотворно сотрудничество в сфере образования и культуры. Например, по его словам, свыше 20 тыс. таджикистанцев обучаются в вузах России. Важную роль играет Центр науки культуры России в Душанбе. В ближайшее время планируется открытие филиала этого центра и в Худжанде.

Кроме международной конференции, сегодня в Душанбе и 16 февраля в Худжанде пройдут и другие мероприятия, посвященные 25-летию установления дипотношений между Россией и Таджикистаном.

На них приглашены представители органов государственной власти, общественно-политических и деловых кругов, авторитетные эксперты, политологи, молодежные лидеры, студенты, журналисты двух стран.

Организаторами мероприятий при содействии Представительства «Россотрудничества» в Таджикистане выступают фонд развития «Институт Евразийских Исследований», политологический центр «Север - Юг», информационно-аналитический центр «Евразия - Поволжье» совместно с Центром стратегических исследований при Президенте РТ.

В рамках развития молодежных контактов на базе Таджикского национального университета, Российско-Таджикского (Славянского) университета, Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова, Худжандского госуниверситета состоится Студенческий фестиваль российско-таджикской дружбы с участием студентов из России и Таджикистана.

Молодежные активисты двух стран примут участие в дискуссионных и интерактивных площадках, представят собственные проекты в области профессиональных коммуникаций, а российские медиа-эксперты проведут мастер-классы для молодых журналистов Таджикистана.