Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали на посадке саженцев в столичном Наврузгохе, 2 февраля 2017 года

Эмомали Рахмон проведет встречу с активом города Душанбе. На встречу с президентом приглашены представители общественности столицы, СМИ, члены правительства. Встреча пройдет 15 февраля в столичном дворце «Кохи Борбад».

Перед президентом с отчетом о состоянии и перспективах социально-экономического развития города выступит мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

Ожидается, что по итогам встречи президента с активом Душанбе Эмомали Рахмон поставит перед правительством республики, руководством столицы новые задачи по развитию города, устранению имеющихся проблем.

12 января Эмомали Рахмон сменил все руководство города Душанбе, отправив в отставку мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева, и назначив на этот пост своего старшего сына Рустама Эмомали.