Австрийский певец Томас Нойвирт намерен отказаться от образа бородатой певицы Кончиты Вурст, выигравшей музыкальный конкурс «Евровидение» в 2014 году. В интервью газете Welt am Sonntag Нойвирт рассказал, что собирается создать новый образ, поскольку Кончита Вурст исчерпала себя.

«Я чувствую, что хочу создать новый образ. Может, даже далекий от самого себя. Но с [образом] женщины с бородой я достиг всего, одержав победу на «Евровидении». Больше я в ней не нуждаюсь», — рассказал австрийский певец.

Отвечая на вопрос, что же он хочет сделать с Кончитой, Нойвирт сказал, что намерен «убить ее». Он также отметил, что Кончита стала выглядеть и одеваться более мужественно.