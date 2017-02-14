В интернете появились видео, на которых видно, как дамба водохранилища Оровилл сбрасывает в реку мощные потоки воды. Ранее местные власти объявили эвакуацию из-за угрозы ее прорыва.

В интернете появились видео из калифорнийского города Оровилл, где ранее была объявлена эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы на одноименной горе.



Пользователь Instagram Тайсон Шортторн опубликовал запись с воздуха, на которой видно, как дамба сбрасывает мощные потоки воды в реку.

На другом видео, которое публикует в Twitter Джуди Брандт, видно, что над дамбой летают вертолеты. Ранее сообщалось, что спасательные службы будут сбрасывать с вертолетов камни для заполнения отверстия вспомогательного водосброса.



Местные жители также выкладывают видео, на которых видно, что в Оровилле образовались пробки из-за эвакуации жителей.

Угроза прорыва крупнейшей дамбы США возникла из-за сильных дождей, которые спровоцировали подъем уровня воды в озере Оровилл.