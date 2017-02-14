У правительства есть план. Точнее, оно поручило энергохолдингу самостоятельно разработать стратегию, которая позволила бы легко собирать долги с населения, а еще как-то продумать, чтобы основной потребитель электроэнергии – «ТАЛКО» отдал все долги.

Но некоторые эксперты уверены, что это не поможет, потому что на самом деле правительство делает все, чтобы энергохолдинг наконец-то загнулся.

Но для начала правительство решило списать 500 миллионов, которые «Барки Точик» приписал своим несуществующим должникам.

…Из заключения по результатам аудиторской проверки энергохолдинга следует, что сумма дебиторской задолженности в учетных данных «Барки Точик» завышена приблизительно на 500 млн сомони из-за ошибок бухгалтерского учета. В частности, технические потери электроэнергии были включены в статьи торговой задолженности (речь идет о задолженностях перед компанией).

Кроме этого, аудит также выявил, что многие статьи задолженности, отраженные в учетных книгах БТ, должны были быть классифицированы как сомнительные долги.

Другими основными причинами высокого уровня торговой дебиторской задолженности, кроме технических потерь электроэнергии, является неудовлетворительный сбор долгов с домохозяйств, «ТАЛКО» и ирригационных насосных станций, работающих для нужд сельского хозяйства.

«В то время как вопрос о низком уровне сборов от домохозяйств может быть адресован руководству энергохолдинга, вопрос о задолженности ирригационных насосных станций является более сложным. Тарифы на электроэнергию для насосных станций являются самыми низкими, что является частью государственной политики поддержки сельского хозяйства страны, - говорится в Стратегии управления фискальными рисками госпредприятий до 2020 года, утвержденной указом президента. - Сбор этой дебиторской задолженности является нелегкой задачей, а отключение подачи электроэнергии должнику в данном случае неприменимо. «Барки Точик», в сущности, предоставляет дополнительные субсидии насосным станциям, накапливая при этом их задолженность», - подчеркивается в документе.

В соответствии со Стратегией, после списания вышеуказанных несуществующих 500 млн, правительство внедрит более эффективные средства финансового контроля, чтобы в дальнейшем избежать повторного появления новой задолженности.

Что это будут за средства такие, неясно. Об этом в Стратегии не говорится. Но отмечается, что энергохолдинг «должен произвести повторный переучет своей задолженности для определения ее происхождения и прояснения особенностей дебиторов с целью разработки эффективного плана по принудительному сбору имеющихся задолженностей».

Вероятно, под «эффективными средствами» и подразумевается «принудительный сбор».

Еще по одной Стратегии, которую разработает уже сам энергохолдинг, должны быть продуманы процедуры и меры по снижению технических потерь электроэнергии. Стратегия должна сопровождаться детальным планом ее имплементации.

«Барки Точик» также должен продумать стратегию по сбору дебиторской задолженности с населения со специальными мерами в отношении различных категорий задолжавших потребителей. А также разработать схему обеспечения погашения долга со стороны «ТАЛКО».

Минфин же обязали ежеквартально проверять, накапливается ли новая задолженность и докладывать об этом правительству.

Миллиард туда, миллиард сюда

Ну а теперь, собственно, о каких долгах идет речь?

Размер просроченных выплат за потребленную электроэнергию в Таджикистане на начало этого года превысил 1,5 млрд сомони (более $200 млн). Самая большая задолженность - у населения: 685 миллионов сомони. Из этой суммы порядка 495 млн сомони в «Барки Точик» называют «ненадежными задолженностями», то есть это те, которые скопились еще в 90-х и нулевых годах. По всей видимости, именно эти суммы бухгалтеры «Барки Точик» ошибочно квалифицировали как долги.

Общий объем кредиторской задолженности «Барки Точик» (то есть задолженности самого энергохолдинга) на начало нынешнего года достиг 13,7 млрд сомони (более $1,7 млрд). Из них порядка 1,5 миллиарда долларов - это долг перед Министерством финансов (за счет привлеченных долгосрочных кредитов для реализации проектов в электроэнергетическом секторе). Речь идет о следующих проектах:

Проект строительства ЛЭП-220 Лолазор – Хатлон, стоимость - $58 млн. Из них $55,1 млн - кредит КНР. Проект строительства ЛЭП 500 кВ «Юг - Север», стоимость $281 млн, из которых свыше $267 млн являются долгосрочным кредитом китайской стороны. Строительство ТЭЦ «Душанбе-2». Стоимость 349 млн долларов, из которых $330 млн - кредиты КНР. Также за годы независимости на реконструкцию и модернизацию Нурекской ГЭС было направлено более 1 миллиарда сомони, большая часть которых тоже являются кредитами - международных финансовых институтов.

Откуда берутся долги?

Причину роста долга в «Барки Точик» в первую очередь связывают с разницей между ценой покупки электроэнергии, поставляемой ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2», и последующей ее продажи потребителю. То есть «Барки Точик» закупает у этих станций электричество по одной цене, а продает по более дешевой. Это и приводит к накоплению долгов.

К примеру, каждый киловатт электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 обходится «Барки Точик» в 20,1 дирама, а ГЭС «Сангтуда-2» - в 25,6 дирама. Себестоимость же каждого киловатта электроэнергии, вырабатываемой на ТЭЦ «Душанбе-2», составляет 54 дирама. При этом средний тариф на электроэнергию сегодня составляет 24 дирама.

И даже по такому низкому тарифу потребители не платят за электроэнергию своевременно и в полном объеме.

Кроме того, причиной накопившихся долгов в «БТ» называют затраты на ремонт и реконструкцию действующих мощностей и линий электропередачи, а также налог роялти, который платится за использование воды гидроэлектростанциями. Ежегодно энергохолдинг выплачивает роялти в размере 35 млн сомони.

На реконструкцию и модернизацию существующих мощностей, согласно плану, в 2012–2020 годах уйдет $1,87 млрд.

В «Барки Точик» подчеркивают, что гарантийный срок эксплуатации любой ГЭС составляет 40 лет. Агрегаты Нурекской ГЭС сданы в эксплуатацию в 1972–1979 годах, Сарбандской – в 1962–1963-м, Кайраккумской – в 1956–1957 годах, Варзобской ГЭС-1 – в 1936 году, Варзобской ГЭС-2 – в 1949 году, а Варзобской ГЭС-3 – в 1952-м.

Другими словами, энергетическая безопасность республики уже под угрозой. Первый такой громкий звоночек прозвенел 28 октября 2016 года, когда в одну минуту практически вся республика осталась без света. При существующих долгах, «проржавевших» мощностях и столь низких тарифах на электричество, Таджикистан ждет более катастрофическая реальность.

Есть мнение

Кстати, о тарифах…

Международные финансовые институты практически ежегодно предлагают правительству в качестве решения проблемы долгов «Барки Точик» повысить тарифы на электроэнергию. Аналитик АБР отмечают, что цены в Таджикистане ниже стоимости предложения и остаются самыми низкими в мире.

Ранее Всемирный банк рекомендовал правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей, также с целью поощрения рационального использования энергии. Тогда ВБ отмечал, правда, что наряду с этим нужно усовершенствовать и адресную социальную помощь.

К слову, многие эксперты поддерживают эти предложения.

По словам одного из них, для эффективной деятельности «Барки Точик» тарифы на электроэнергию для населения не должны быть ниже 3 центов, а для предприятий коммунального и водного хозяйства еще более высокими.

- Энергетика – не сектор благотворительности, - говорит экономический обозреватель Рахим Фахриддинов. - Давно пора установить нормальные среднемировые тарифы на электроэнергию для предприятий. Да, заводам, госучреждениям и бизнесу придется сначала трудно. Но повышение тарифов вынудит их повысить деловую активность и со временем сделает только сильнее. В других же странах при высоких тарифах бизнес крутится и развивается. Сейчас же низкие тарифы на электроэнергию в Таджикистане консервируют деятельность предприятий и вместе с тем они консервируют работу и проблемы «Барки Точик». Не сможет компания выйти из долговой ямы при существующих ценах на электроэнергию для юридических лиц, - уверен эксперт.

За последние 7 лет тарифы на электричество в Таджикистане поднимались 5 раз – с 6 дирамов для населения в 2009 году до 14,65 дирама на данный момент.

Между тем экономист Хуршед Саидов считает, что кризис в энергосекторе – это результат целенаправленной работы по разорению компании.

- В банкротстве «Барки Точик» заинтересован определенный узкий круг лиц, - говорит он. - Понимая огромный потенциал гидроэнергетического сектора страны, они хотят прибрать его к своим рукам. С уверенностью можно сказать, что «Барки Точик» уже является банкротом. Компанию к такому состоянию привели целенаправленно. Далее правительство, посчитав дальнейшее функционирование энергохолдинга неэффективным, после реструктуризации продаст его по кусочками по дешевке «нужным людям».

В итоге, по его мнению, будет достигнута цель по освоению всей инфраструктуры экономики Таджикистана определенной группой лиц.