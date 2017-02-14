Жюри конкурса World Press Photo присудило главный приз турецкому фотографу Бурхану Озбилиджи, которому удалось снять убийцу посла России в Турции Андрея Карлова сразу после нападения, сообщает РБК.

Наиболее важной фотографией, сделанной кем-то из фоторепортеров всего мира в 2016 году, жюри конкурса World Press Photo признало снимок турецкого фотографа Бурхана Озбилиджи, на которой запечатлен убийца посла России в Турции Андрея Карлова.

Посол был застрелен 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. Убийца — сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Burhan Ozbilici / The Associated Press

В сообщении оргкомитета конкурса отмечается также, что снимок Озбилиджи также признан лучшим в категории «Экстренные новости».

Член жюри World Press Photo Мари Калверт пояснила, что признать победителем фото, на котором только что убивший российского посла Мевлют Мерт Алтынташ что-то выкрикивает, стоя над телом жертвы, было крайне сложно. Однако в конце концов жюри решило, что именно эта фотография в полной мере отражает накал охватившей мир ненависти.



«Каждый раз, когда она появляется на экране, тебе хочется отодвинуться. Это взрывной образ, и мы действительно почувствовали, что он содержит в себе то, что можно назвать журналистской фотографией года», — пояснила Калверт.



Схожее объяснение выбору жюри дал и другой член жюри World Press Photo Жоао Силва, по словам которого на снимке можно увидеть «лицо ненависти».



Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре выставки «Россия глазами турок». Президент России Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.



Победители конкурса World Press Photo определяются с 1955 года, главный приз (сейчас он составляет €10 тыс.) вручается снимкам, которые «представляют собой ситуацию или событие большой журналистской важности, демонстрируя при этом выдающийся уровень зрительного восприятия».



Бурхан Озбилиджи стал вторым турецким фотографом, чей снимок был признан жюри World Press Photo фотографией года. В 1984 году награду получил Мустафа Боздемир, на снимке которого скорбящая мать склонилась над телами пяти своих детей, погибших во время землетрясения в Турции.



Российские фотографы не удостаивались главного приза World Press Photo ни разу. В 2016 году первую премию World Press Photo в рубрике «Новости» получил российский фотограф Сергей Пономарев за фоторепортаж о прибывающих в Европу беженцах. Победителем в номинации «Спорт» в том же году стал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Владимир Песня, сделавший фоторепортаж о хоккейном клубе «Ветлуга».



В 2015 году фотографией года жюри World Press Photo признало снимок датского фотографа Мэдса Нильссена, на котором изображена гей-пара из Петербурга.