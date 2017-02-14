Компания Gazprom International (зарубежная дочка Газпрома) сдала две последние лицензии на поиск углеводородов в Таджикистане.

«Промышленный приток углеводородов на «Шахринаве» получен не был, в результате чего Центральная комиссия по недропользованию и управлению движением лицензий «Газпрома» (ЦКН) всё-таки приняла решение о сдаче лицензии на Сарикамыш», - отмечается на сайте Gazprom International.

Также говорится о сдаче лицензии на участок Западный Шохамбары «ввиду чрезвычайно сложных горно-геологических условий».

В компании подчеркивают, что на данный момент прорабатывает вопрос о возможности получения лицензий на нефтегазоперспективные участки на юго-западе и севере Таджикистана.

«На большинстве рассматриваемых перспективных участков в советское время были обнаружены промышленные залежи углеводородов и сделана оценка запасов. В случае принятия решения об участии в проектах по их освоению, в задачи Gazprom International будет входить: подготовка технико-экономических обоснований, проведение комплекса геологоразведочных и промысловых исследований, переинтерпретация полученных ранее материалов, оценка ресурсного потенциала, капитальный ремонт скважин, доразведка и доразработка месторождений. Перспективные площади привязаны к существующей в республике газотранспортной системе. Предполагается, что для освоения месторождений, в случае их открытия, будет создано совместное российско-таджикское предприятие или же заключено Соглашение о разделе продукции», - отмечают в Gazprom International.

Напомним, в 2006 году «Газпром» получил лицензии на геологическое изучение перспективных площадей Саргазон (в 70 км юго-восточнее Душанбе), Ренган (в 20 км южнее). Но к активной фазе деятельности в регионе Gazprom International смог приступить только в 2008 году, после получения еще двух поисково-разведочных лицензий - на площади Сарикамыш и Западный Шохамбары.

Лицензии на право пользования недрами площади Саргазон и Ренган были сданы в 2011 году.