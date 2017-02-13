В Душанбе ходят разговоры, что за ношение калош в столице милиционеры стали штрафовать. Речь идет о штрафе в размере 60 сомони. В столичной администрации уверяют, что подобного распоряжения не было.

В редакцию «АП» обратились несколько человек, которые рассказали, что их оштрафовали возле торгового центра «Садбарг» сотрудники милиции за ношение калош. Размер штрафа составил 60 сомони (примерно 7,5 долларов). Это чуть больше одного показателя для расчетов, который с 1 января составил 50 сомони.

«Все это слухи. Мэрия не давала такого поручения», - заявил «АП» пресс-секретарь мэра столицы Абдулмаджид Усмонов.

В МВД Таджикистана также не подтвердили такую информацию. «У нас нет такого поручения или распоряжения. Обращайтесь в столичную мэрию», - сказал «АП» пресс-секретарь МВД Умарджон Эмомали.

В МВД рекомендуют в случае нарушения со стороны сотрудников милиции прав людей, применения необоснованных штрафов звонить на горячую линию - с городских номеров по номеру 221-21-21, с мобильных по номеру 1919.

Стоит напомнить, что в конце декабря бывший мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев поручил принять меры в отношении тех лиц, которые не могут отличать домашнюю одежду от выходной.

Махмадсаид Убайдуллоев выразил негодование недостойным поведением некоторых жителей столицы, которые нарушают общественный порядок, появляются в местах массового скопления в домашней одежде, калошах и тапочках. Он поручил правоохранительным органам навести порядок в этом направлении.

Между тем, в начале февраля министерство образование Таджикистана поручило рекомендовать учителям и учащимся носить весь март одежду из национальных тканей – адраса и атласа. Как отмечали в Минобрнауки, национальную одежду школьники могут носить наравне с формой. Однако, как пишут читатели «АП» в комментариях, в некоторых школах родителей заставляют в обязательном порядке одевать детей в национальную одежду.

Министерство образования и науки советует в таких случаях звонить в министерство по номеру 227-76-86, так как поручение министра носит не обязательный, а рекомендательный характер.