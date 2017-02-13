Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок, объявили в Центризбиркоме страны.

На выборах, прошедших 12 февраля, Бердымухамедов набрал 97,69 процента голосов. При этом явка составила 97,27 процента.

По предварительным данным ЦИК, прошедшие выборы стали успешными для Бердымухамедова, на второй срок его переизбрали с результатом 97,14 процента.

Бердымухамедов возглавил Туркмению в 2007 году после смерти первого президента страны Сапармурата Ниязова.

Как пишет «Коммерсант», выборы президента проходят в условиях серьезного экономического кризиса. Составляющий главную статью экономики Туркмении газ в настоящее время экспортируется лишь в Китай, в то время как поставки в Россию и Иран приостановлены. Это заставляет Ашхабад рассматривать в качестве возможного партнера Евросоюз. Впрочем, встречной инициативы со стороны европейцев нет — руководящие органы ЕС осуждают туркменские власти за систематические нарушения прав человека.

«Туркмения уже много лет вместе с лоббистами из Еврокомиссии пытается добиться подписания постоянного соглашения о торговом сотрудничестве,— сказал в беседе с “Ъ” политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.— Но сделать это не удается».

Похожую точку зрения выразил и директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев: «Оказавшись в сложной экономической ситуации, туркменская сторона заинтересована в том, чтобы получить максимально положительный международный имидж. Есть надежда, что это поможет привлечь некоторые иностранные инвестиции».