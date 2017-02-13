Политика Трампа в карикатурах Ёлкина
11:26, имрӯз
DW собрала карикатуре Сергея Ёлкина о политике Дональда Трампа. После победы Дональда Трампа на выборах президента США неуместно говорить о начале эпохи популизма в политике. Она уже давно настала, считает карикатурист Сергей Ёлкин.
"Я построю великую стену - и никто не строит стены лучше меня, поверьте", - заявил Трамп еще в июне 2015 года, когда впервые упомянул о намерении сделать границу с Мексикой осязаемой. 25 января 2017 года президентский указ о стене был подписан, а двумя днями позже американский президент наложил временный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран.
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