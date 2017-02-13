DW собрала карикатуре Сергея Ёлкина о политике Дональда Трампа. После победы Дональда Трампа на выборах президента США неуместно говорить о начале эпохи популизма в политике. Она уже давно настала, считает карикатурист Сергей Ёлкин.  

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