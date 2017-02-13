В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2018 национальная сборная Таджикистана по футзалу под руководством главного тренера Хусейна Шодиева проведет два товарищеских матча против сборной Турции.

Встречи пройдут 22 и 23 февраля в турецком городе Ялова, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

В субботу, 11 февраля, сборная Таджикистана начала подготовку к предстоящим товарищеским матчам на учебно-тренировочном сборе в Душанбе. На этот сбор главный тренер команды Хусейн Шодиев вызвал 14 игроков – двух вратарей и двенадцать полевых игроков.

После трехлетнего перерыва в сборную Таджикистана по футзалу был вызван Хуршед Махмудов, который недавно подписал контракт с командой «ДИСИ Инвест».

Столичный сбор национальной сборной продлится до 20 февраля, а на следующий день команда отправится в турецкую Ялову.

Напомним, что отборочный турнир чемпионата Азии-2018 по футзалу в Центральной зоне пройдет с 13 по 22 октября.