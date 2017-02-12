О том, как провожали и как встречали первый за 25 лет авиарейс по маршруту Душанбе-Ташкент - в специальном репортаже корреспондента «АП».

«Внимание, объявляется регистрация на рейс №726 следующий по маршруту Душанбе-Ташкент», - и у мужчины, стоявшего рядом с душанбинским аэропортом изо рта едва не выпала сигарета. Шутка ли - это направление в аэропортах столиц Таджикистана и Узбекистана никто не объявлял целых 25 лет, и, конечно, теперь люди просто не верят своим ушам; ни в Душанбе, ни в Ташкенте.

Про то, что билеты на этот рейс дорогие (в одну сторону - $140) или про то, что визы между Таджикистаном и Узбекистаном все еще в силе, вчера никто не вспоминал. Те, кто оказался в числе 14 счастливых пассажиров первого рейса по маршруту Душанбе-Ташкент только вспоминали, когда в последний раз были в столице Узбекистана или о том, как добирались туда из нашей столицы и по 10 часов.

«Я по работе очень часто бываю в Душанбе и все это время на дорогу уходило и по 10 часов; поверить не могу, что теперь буду в Ташкенте через 45 минут полета, это настоящее счастье», - признается пассажир из Узбекистана Махмади Юсупов.

«Я не был в Ташкенте лет 20, а там куча родственников, все ждут, всей семьей приедут в аэропорт! Даже говорить трудно», - на ходу рассказывает мужчина лет 50.

Вообще вчерашние пассажиры смело могли почувствовать себя настоящими звездами – на них с завистью смотрели все сотрудники аэропорта, к стойкам регистрации они проходили под аркой из воздушных шаров, после оформления документов к ним бежала толпа журналистов. Да, и еще всем предлагали угоститься тортом с надписью «Сомон Эйр».

Кроме обычных людей в Ташкент вылетели и две официальные делегации – авиакомпании «Сомон Эйр» и международного аэропорта «Душанбе». В столице Узбекистана их встречали коллеги из авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари» и международного аэропорта Ташкента, который совсем недавно получил имя Ислама Каримова. Подробности об этой встрече журналистам потом так и не рассказали, но представители авиакомпании «Сомон Эйр» отметили, что «встреча прошла очень хорошо» и «у нас очень большие планы», а пока «тьфу, тьфу, чтоб не сглазить».

Ташкентский аэропорт

Впрочем, все-таки обещали позже рассказать обо всем подробно и официально. Придется подождать.

«Мне купил билет сын, я ему говорила, мол, не надо – очень дорого, а он все равно – купил, он в России на заработках, - рассказывает еще одна пассажирка Джамиля Юсупова. – Я не была в Ташкенте целых 25 лет, а это ведь моя родина. Еще в советское время я вышла замуж за таджика, переехала сюда; дети пошли, хлопоты-заботы, потом самолеты отменили, а здоровья для того, чтобы добраться до Ташкента уже не было. Так и жила, думала, что больше никогда не увижу родной город и вдруг – такое счастье».

Женщина не может сдержать своих слез, рассказывает о том, что в аэропорту ее уже ждут брат и сестра, добавляет, что может быть, приедет кто-нибудь еще. Жаль, что увидеть. как ее встретили родственники нам не удалось – обе делегации и журналистов из самолета выпустили самыми первыми, чтобы сэкономить драгоценное время – буквально через несколько часов нам нужно было возвращаться домой.

«Ну, здравствуйте, дорогие таджики, ох, и давно мы с вами не виделись», - шутили мужчины в аэропорту. «Таджики» едва не шли к встречающей стороне обниматься. Тут же выяснялось, что среди узбеков полно тех, кто говорит на таджикском, среди таджиков – на узбекском.

«Ну, что у кого теплее – у нас или у вас?». – спрашивали ташкентцы.

«Как обычно – в Душанбе! У нас жара», - хвастались наши.

В Ташкенте вчера действительно было прохладнее, пасмурно и пахло снегом. Впрочем, мы все равно отправились на экскурсию и те, кто знает этот город, признавались, что он все такой же радушный и теплый, каким был раньше, такой же зеленый (деревья, конечно, голые, но все на месте) и никуда неспешащий.

То есть по описанию – почти что Душанбе, разве, что больше.

Да, и кормят здесь все также вкусно: в ресторане «Караван» отличный плов и невероятные самбусы. А еще перед входом тут полно фотографий знаменитостей, которые побывали в этом местечке: Валерий Меладзе, группа «А студио», Андрей Малахов и еще несколько десятков медийных персонажей. И на самом видном месте – фотография Тимура Зульфикарова.

«О, это наш писатель», - пояснили мы администратору.

«Знаем, мы его тоже любим. Правда, он давно к нам не приезжал».

«Так теперь может прилететь».

«Ой, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, нам с ним будет, о чем поговорить»…

Редакция «АП» выражает благодарность руководству международного аэропорта «Душанбе» и авиакомпании «Сомон Эйр» за предоставленную возможность посетить Ташкент