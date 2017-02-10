Посол Евросоюза в Таджикистане Хидает Бишчевич уверен, что сегодня «в Таджикистане легче получить кредит на покупку «Лексуса», чем на открытие парника или покупку семян».

«Такая система не в пользу экономики государства», - сказал посол на встрече с журналистами.

По мнению Хидаета Бишчевича, Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, которая будет в ближайшие месяцы презентована в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, способна положительно решить все вопросы социально-экономического развития страны.

Касаясь вопроса поддержки прав человека в Таджикистане, дипломат отметил, что вопросы безопасности и соблюдения прав людей никогда не снимаются с повестки дня Евросоюза, но между тем, некоторые случаи нарушения прав людей связаны с сохранением безопасности в Таджикистане, поэтому такие принципы не всегда применимы.

«Если вы отслеживаете новости о ситуации в европейских странах, то можете понять, что общечеловеческие ценности Европы тоже под угрозой из-за высокого уровня терроризма и экстремизма», - сказал Хидает Бишчевич.

Посол также сообщил, что почти 35 европейских компаний пожаловались ему на фискальные органы Таджикистана.

«К нам обратились почти 35 европейских компаний и организаций, которые работают в Таджикистане и с представителями которых мы встретились на прошедшей неделе. Они жаловались на проверки фискальных органов страны, особенно на налоговое бремя. И некоторые иностранные компании намерены даже уйти с таджикского рынка », - отметил посол.

По его словам, среди подвергавшихся частым налоговым проверкам оказались Tcell, гостиницы «Серена», «Шератон», «Аксессбанк» и другие компании.

«Все это не может не повлиять на экономическое развитие страны, так как одна только компания Tcell имеет более 1,5 тысяч сотрудников, которые могут потерять рабочие места и что негативно скажется на рынке занятости труда страны. Насколько я осведомлен, уже есть поручение президента страны о принятии мер по реформированию налоговой и банковской систем», - добавил европейский дипломат.