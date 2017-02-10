В Таджикистане в последние годы растет спрос на обучение китайскому языку. Выбор разнообразен - от краткосрочных курсов до вузовского образования. Почему китайский язык стал столь популярным и насколько доступно обучение?

Подробности - в материале “АП”.

Образование в Китае

Почти половина более чем двухмиллиардного (в долларовом эквиваленте) внешнего долга Таджикистана, как отмечает ряд экспертов, приходится на Китай. В последние годы растут и прямые инвестиции, которые, по заявлению сторон, к 2020 году достигнут $3 млрд. Китайское присутствие заметно практически во всех отраслях экономики.

Но кроме экономического партнерства усиливается и сотрудничество КНР и Таджикистана в гуманитарной сфере. Так, в разные годы в середине нулевых образовательные ведомства Таджикистана и Китая подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере образования. У таджикистанцев появилась возможность изучать китайский язык как в государственных учебных заведениях, так и на многочисленных частных образовательных курсах.

По данным Минобрнауки РТ, только в 2013/14 году 122 таджикских студента обучались в китайских вузах согласно выделенным китайской стороной квотам. В следующем учебном году их число возросло вдвое, при этом в конкурсе на получение квотных мест приняли участие 800 претендентов.

Специалист Управления по международным связям Минобрнауки РТ Джамшед Баходуров в интервью «АП» рассказал, что в 2015/2016 учебном году для граждан Таджикистана Китай также выделил бюджетные квоты - 64 места для обучения на языковых курсах, 105 мест для обучения по программе бакалавриата, 20 - магистратуры.

- В конкуре приняли участие более тысячи человек, по его итогам 189 человек получили возможность получения образования в КНР за счет бюджетных средств. В текущем же учебном году 298 граждан Таджикистана получили возможность обучения в КНР на бюджетной основе согласно выделенным квотам, - говорит Дж. Баходуров.

По данным Минобразования, в 2012 году по выделенным квотам (бюджетные места) на учебу в Китай были направлены 89 граждан Таджикистана. В 2016 году их число выросло до 298.

Кузница кадров

Самой главной кузницей специалистов языкознания, в том числе и китайского, является Таджикский государственный институт языков (ТГИЯ). На факультете восточных языков готовят переводчиков с китайского языка; китайский язык изучают также студенты, у которых второе направление подготовки - «информатика».

Декан факультета восточных языков Абдулмаъин Каюмов в интервью «АП» рассказал, что направление подготовки «китайский язык» в вузе появилось в 2000 году, на кафедре языков Юго-Восточной Азии факультета иностранных языков. А с 2009 года на факультете восточных языков действует отдельная кафедра китайского языка.

Кроме местных специалистов китайский язык преподают и пять педагогов - носителей языка из КНР. Многие специалисты прошли курсы повышения квалификации в Китае.

В текущем учебном году по специальности «Китайский язык (переводчик)» на первый курс было принято 48 человек, по специальности «Китайский язык (информатика)» - 24 человека. Всего по направлению подготовки «китайский язык» в Институте языков обучаются 266 студентов. В этом году число выпускников китайского направления составит 71 человек.

Кроме этого, в магистратуре по специальности «китайский язык» сейчас обучаются 9 человек. В соответствии с соглашением между Таджикским госинститутом языков и Синьцзянским педуниверситетом КНР 6 студентов ТГИЯ в течение года обучались в КНР, в этом году Институт языков направит на обучение в Синьцзян десять человек.

Кроме этого, на базе факультета функционируют краткосрочные языковые курсы, в том числе и китайского языка.

Уроки китайского

В 2009 году в Таджикистане при Таджикском национальном университете в рамках одной из программ Шанхайской организации сотрудничества был открыт первый Центр Конфуция, который занимался обучением китайскому языку и ознакомлением с культурой КНР. За восемь лет работы в Центре прошли обучение свыше 10 тыс. человек. Специалисты Центра регулярно проводят тренинги с преподавателями языковых курсов, специалистами китайского языка.

В 2015 году был открыт второй Центр Конфуция - при Горно-металлургическом институте Таджикистана (ГМИТ), в городе Чкаловске (с 2016 года – Бустон). Центр занимается подготовкой специалистов в горно-металлургической и нефтяной промышленности. Здесь также имеются языковые курсы, в том числе и китайского языка.

Кроме этого, по всей стране, в том числе и при вузах, функционируют частные языковые курсы, работающие на основании лицензий Минобрнауки. Цены на этих курсах колеблются от 120 до 200 сомони в месяц.

По словам преподавателей языковых курсов, самым востребованным среди иностранных языков наряду с английским является китайский язык.

- Обучающиеся на курсах – это в основном молодые люди, студенты технических специальностей, которые в дальнейшем планируют работать в китайских компаниях или хотят продолжить образование в КНР, да и вообще, считают знание китайского полезным для построения карьеры и ведения бизнеса в целом.

Каждый четвертый говорит на китайском

В последние годы Китай стал одной из популярнейших стран среди иностранных студентов. В Таджикистане работают образовательные центры, содействующие не только в изучении языка, но и в продолжении образования за рубежом, в том числе и в Китае. Первым и самым крупным является образовательный центр Multikid, который почти 17 лет реализует программу «Обучение за рубежом» и сотрудничает с учебными заведениями четырнадцати стран. Около пяти сотен таджикистанцев смогли получить образование за рубежом по различным программам Центра. Multikid сотрудничает с более чем десятью вузами и колледжами КНР, несколькими международными школами Китая (обучение после 9-го класса) и языковыми курсами при вузах.

Китайский язык стал третьим языком, используемым в США, вторым языком в Австралии, вторым языком в Канаде, - говорит менеджер Multikid Мехриниссо Исабаева. - Каждый четвертый человек на земле говорит на китайском языке. За последние пять лет количество международных студентов, изучающих китайский язык, превысило сто миллионов человек.

Исабаева говорит, что из двух тысяч университетов и колледжей в Китае 450 принимают абитуриентов из других стран. Поэтому учеба в Китае очень привлекательна для иностранных студентов.

В поисках лучшей доли

Несмотря на широкий спектр предлагаемых платных и бесплатных возможностей обучения китайскому языку и получения специальности в Поднебесной, в вопросах образования не все так гладко.

По словам жительницы столицы Саиды Абдуллаевой, сын которой второй год не может в силу ряда обстоятельств продолжить образование в Китае, весьма проблемно получить информацию о существующих государственных программах, особенно квотах.

- Минобрнауки не обнародует критерии отбора, сроки подачи заявок. Кроме этого, остаются непонятными условия и сроки обучения, - говорит собеседница.

Абдуллаева указывает, что в этой сфере очень низкий доступ к информации и незаинтересованность ответственных лиц в расширении круга информируемых.

- Некоторые частные образовательные компании не дают достоверной информации. Например, специально утаивают, каковы реальные расходы по предстоящей программе, что иногда приводит к тому, что студент вынужден вернуться домой, не завершив учебу.

Скрывается вся эта информация, по ее словам, чтобы любыми способами заполучить «клиента», то есть называют только часть предполагаемых расходов на учебу, чтобы оформить «клиента», который на месте сталкивается с дополнительными расходами, к которым не готов.

Эксперт в сфере образования Сафар Самадов считает, низкие цены не всегда означают высокое качество образования.

- Кроме этого, - говорит эксперт, - наши выпускники вузов КНР не могут найти себе достойную работу у себя на родине, несмотря на знание китайского и полученную специальность, и в поисках работы снова возвращаются в Китай.

Другой житель столицы, Хабибулло Ашуров, приводя свой пример, отметил, что в одном из столичных образовательных центров получил информацию о скидках на обучение в одном из престижных пекинских вузов - $3500 за год обучения. В эту сумму включены проживание в хорошем общежитии и страховка.

- Но мне не удалось забрать свои вклады в «Агроинвестбанке», - сетует он.

Между тем российский эксперт по Центральной Азии Андрей Захватов, в интервью «АП» отметил, что, по наблюдениям ряда экспертов, упор при обучении иностранцев в Китае делается не на получении профессиональных знаний и навыков, а на изучении китайского языка и культуры.

Захватов считает, в планы Китая не входит подготовка квалифицированных специалистов для Таджикистана, им нужны не менее квалифицированные переводчики для своих специалистов в своих расширяемых и новых проектах в Таджикистане.