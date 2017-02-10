АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11-12 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- 11 февраля в выставочном зале «АБАТ-Таджикистан» состоится демонстрация приготовления таджикского блюда «оши-палав» «мастер-класс». Мероприятие проводится в связи с включением таджикского плова в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Начало в 9-30

- 11 февраля в Ресурсном Центре «Душанбе Арт Граунд» в рамках показа художественных фильмов из цикла «Мастера Центрально-Азиатского кино» состоится просмотр кыргызского художественного фильма «Принцесса Назик». Фильм на русском и киргизском языках. Вход свободный, начало в 15-00. Центр расположен по адресу ул. Рудаки 91, 5-этаж, здание ателье «Зинат»

- 11 февраля в Душанбинском госцирке состоится первое цирковое представление московской труппы. Программа называется «Принц Египта и 10 львов». Начало в 16-00

- 12 февраля в гостинице Серена состоится благотворительная ярмарка изделий, сделанных руками пожилых людей из дома престарелых. Все собранные деньги пойдут на организацию 25- летия Дома престарелых. Начало в 12 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ФЕВРАЛЯ

2009 - Нижней палатой парламента Таджикистана приняты поправки в Налоговый кодекс РТ, которые подразумевают взимание роялти.

2012 - В Афганистане разбился вертолет Ми-8 ВВС Минобороны Таджикистана. Все четверо членов экипажа, военнослужащие ВВС МО РТ, погибли. Среди погибших был командир экипажа, сын заместителя министра обороны, генерала-майора авиации Вячеслава Грудыно Вадим.

2016 - Таджикистан принял альтернативный вид наказания за взяточничество, предусматривающий замену уголовного преследования за преступления, связанные с дачей и получением взяток, взамен на штрафы.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ФЕВРАЛЯ

1958 - Первый вертолет (МИ-1) прибыл в Сталинобад

1990 - В Душанбе в связи с несанкционированными митингами, в результате которых имелись человеческие жертвы, введено чрезвычайное положение и комендантский час

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ФЕВРАЛЯ

1915 – Родился народный гафиз Таджикистана Махмадёкуб Махмадюсуфов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ФЕВРАЛЯ

1919 – Родился Народный артист Таджикистана Бахтулджамол Карамхудоев.

1927 – Родился государственный деятель Холмурод Шарифов.

1931 – Родился государственный деятель, министр сельского хозяйства Тадж.ССР Мухиддин Зоиров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 0-5 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем от -3+2 до 0-5 тепла.

По Хатлонской области - Облачно, в отдельных районах небольшие осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, в отдельных районах небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 25-30 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 1-6 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 9-14 мороза, днем от -4+1 до 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 3-5 тепла.

По городу Курган-тюбе - Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 5-7 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 0-2 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман, в долинах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 6-11 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем от -3+2 до 0-5 тепла.

По Хатлонской области - Облачно, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, в отдельных районах небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 25-30 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман, в долинах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 10-15 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 9-14 мороза, днем от -4+1 до 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 7-9 тепла.

По городу Курган-тюбе - Облачно, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 0-2 тепла.