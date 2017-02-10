В Бишкеке прошел международный турнир по кулатуу WEF PROFFIGHT-13, в котором таджикские бойцы бились против бойцов Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Лучшим боем вечера был бой за титул чемпиона WEF ProfFight-13 между Ринатом Саякбаевым (Kыргызстан) и Сайидо Самадовым (Таджикистан) в весовой категории 71 кг. Сайидо отправил в нокаут своего соперника.

Всего в рамках турнира прошло 23 боя и титульные поединки за обладание поясами в весовых категориях 61 кг и 71 кг профессиональной лиги WEF PROFFIGHT.

В весовой категории 61 кг в бое за титул лиги WEF PROFFIGHT кыргызстанец Алимардан Абдыкаров победил Бахтиера Худоёрова из Таджикистана болевым приемом на 4-й минуте первого раунда.