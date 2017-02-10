Страны Центральная Азия все больше привлекают внимание крупнеющих мировых игроков, которые преследуют в этом регионе свои интересы, заявил председатель палаты депутатов парламента Чехии Ян Гамачек.

«Чехия в европейском масштабе представляет собой, скорее всего, мало-среднее государство. Несмотря на это мы не хотели бы потеряться в возрастающем интересе мира к региону Центральной Азии», - сказал Гамачек 10 февраля на форуме предпринимателей Таджикистана и Чехии в Душанбе.

Он отметил, что реальные возможности таджикско-чешского торгового оборота и экономического сотрудничества, а также инвестиций намного выше достигнутого до сих пор результата.

«Сегодняшний объем товарооборота, достигающий 6-8 миллионов долларов в год, является, скорее, символичным оборотом. Он лишь показывает, что в этом направление мы пока предпринимаем лишь первые шаги», - подчеркнул глава палаты депутатов парламента ЧР.

По его мнению, улучшить ситуацию может помочь тот факт, что в настоящее время существуют некоторые основные элементы договорно-правовой базы.

«Это договор о предотвращении двойного налогообложения, а также договор о поддержке и взаимной защите инвестиции. В силе остается также протокол о сотрудничестве между министерством торговли Чехии и министерством экономического развития и торговли Таджикистана», - сказал Гамачек.

Он добавил, что ведутся в настоящее время переговоры относительно подписания других договоренностей, которые способствуют развитию таджикско-чешского торгово-экономического сотрудничества.

По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ, таджикско-чешский товарооборот в 2016 году составил около 4 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с показателем 2015 года почти в два раза.

Общий объем чешских инвестиций в экономику Таджикистана за последние пять лет составил 8,7 миллиона долларов, из которых 8 миллионов являются прямыми инвестициями.

По итогам прошедшего в Душанбе таджикско-чешского форума подписано ряд документов между таджикскими предприятиями и чешскими компаниями, которые подразумевают намерения о сотрудничестве. В частности, подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о сотрудничестве в области предоставления юридических услуг предпринимателям, по доставкам технического оборудования, в сфере доставки и распространения лекарственных препаратов.