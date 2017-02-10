Экологи обнаружили на берегу Золотой бухты в Новой Зеландии сотни выбросившихся китов. Добровольцы, участвующие в операции по их спасению, насчитали на побережье не менее 416 китов. Более 250 из них погибли.

Некоторые киты, которых удалось спасти, затем снова выбросились на берег. Как сообщают местные СМИ, выжившие животные отказываются уходить в открытое море. Киты остаются в бухте, в то время как спасатели на лодках пытаются указать им путь.

По предварительным данным, этот случай массового самоубийства животных стал самым масштабным за последние десятилетия.

Между тем, ученые до сих их пор не могут точно определить причину, по которой киты выбрасываются на берег.