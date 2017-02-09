АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- 10 февраля из Душанбе в Ташкент впервые за много лет вылетит первый рейс. Он будет техническим. Вылет из Душанбе в 10.00. Первый регулярный рейс по маршруту Душанбе-Ташкент «Сомон Эйр» планирует осуществить 20 февраля.

- 10 февраля в Национальной библиотеке состоится таджикско-чешский бизнес форум. Начало в 13 часов

- 10 февраля в «Вефа центре» состоится открытая лекция на тему «Оптимизация бюджетирования в сфере вступительных экзаменов». Начало в 16.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ФЕВРАЛЯ

1962 - Открылся III съезд композиторов Таджикистана.

2007 - Президент РТ Э.Рахмонов, пребывая в Сирии с визитом, предложил объявить городами-побратимами таджикской Куляб и сирийский Тадмур (Пальмиру).

2014 - Согласно Указу президента Таджикистана, Национальный центр тестирования выведен из подчинения министерства образования и науки страны и преобразован в Госучреждение при президенте РТ.

2015 - Гулрухсор Рафиева - таджикская медсестра, работающая в Йемене, освобождена из почти четырёхмесячного плена в племени Харикдон.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ФЕВРАЛЯ

1913 – Родился композитор Насим Пулотов

1914 – Родился киноактер Зохир Дустматов, исполнитель роли ростовщика Кори-Исмата в кинофильме «Смерть ростовщика».

1936 – Родился поэт и публицист, Заслуженный работник Таджикистана Али Бободжон.

1940 – Родился художник, Заслуженный деятель культуры Таджикистана Сайфиддин Шералиев.

1941 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Джурабек Набиев.

1941 – Родился историк Абдукабир Гадоев

1948 - Родился певец Курбон Содиков

1952 – Родился журналист Нарзулло Латифов

1956 – Родился журналист, пресс-секратерь «Барки точик» Нозир Ёдгори

1965 – Родился журналист Акбарали Сатторов, основатель медиа-холдинга «Чархи гардун».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 4-9 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, местами до 28-33 мороза, днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, местами до 16 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 7-9 тепла.

По городу Курган –Тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 0-2 тепла.