Российские ВВС нанесли ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии, сообщил Генштаб Турции. В результате бомбардировки погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения, сообщает «Медуза».

Удар был нанесен по зданию, где находились турецкие военные, расположенному в окрестностях сирийского города Эль-Баб, сообщает Hurriyet Daily со ссылкой на заявление Генштаба.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате происшествия, заявил Генштаб.

Агентство ТАСС в новости о телефонном разговоре между Путиным и Эрдоганом упоминает, что российский президент «выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб».

24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в районе сирийской границы российский Су-24. Пилот самолета и российский морпех, принимавший участие в поисково-спасательной операции, погибли. Турция заявила, что Су-24 нарушил ее воздушное пространство, Россия уверяла, что самолет не покидал небо Сирии.

После сбитого Су-24 отношения между РФ и Турцией резко ухудшились. Россия, в числе прочего, ввела запрет на организованный отдых своих граждан на турецких курортах. Также был запрещен импорт в РФ ряда категорий турецких продуктов и отменен облегченный визовый режим для граждан Турции.

Отношения между странами были восстановлены в июле 2016 года, когда Эрдоган направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором выразил сожаление по поводу случившегося.

Турецкие военные проводят наземную операцию на территории сирийской провинции Алеппо с ноября 2016 года. Частью операции, получившей название «Щит Евфрата», является осада города Эль-Баб, находящегося под контролем ИГ.