Рекомендация министерства образования и науки Таджикистана касается только образовательных учреждений. Никто не рекомендовал дошколят одевать в национальную одежду из атласа и адраса.

В социальных сетях родители нескольких детсадовцев написали, что руководство детских садов заставляет их сшить на детей национальную одежду, в которой они будут ходить весь март, до Наврузовских праздников. Для девочек сказали сшить платья из адраса и атласа, для мальчиков – жилетку и тюбетейку.

В столичном управлении образования опровергли эту информацию, заявив, что такой рекомендации для детских садов нет. «Письмо минобразования, в котором было рекомендовано носить весь март одежду из национальных тканей, касалось только преподавателей, школьников и студентов. О детских садах там речи не идет», - заявил «АП» глава столичного управления образования Хамидулло Факиров.

Между тем, по его словам, в национальную одежду оденут только тех воспитанников детских садов, которые будут выступать на праздничных мероприятий. «Это касается только тех выступлений, которые будут на Навруза, ни о каком целом месяце речи не идет. Более того, это касается только отдельных групп детей из некоторых детсадов, а не всех поголовно», - сказал Факиров.

Глава Гороно также порекомендовал родителям в случае, если от них будут требовать одевать детей в национальную одежду, обратиться в управления образования Душанбе или Минобрнауки.

Напомним, что в начале февраля Министерство образования и науки Таджикистана направило во все образовательные учреждения страны письмо, в котором рекомендовано всем учителям, студентам и школьникам для привития национального стиля с 1марта носить одежду из традиционных тканей.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь Минобрнауки РТ Эхсон Хушбахт, распоряжение, направленное в вузы, колледжи и школы, носит рекомендательный характер.

«Мы никого насильно заставлять одевать национальную одежду не будем. Школьницы, например, наравне с формой, могут в марте носить красивые платья из адраса или атласа. Министерство не ограничивает никого, а если кто-то попытается навязать студентам или школьникам наши рекомендации как обязаловку, можно позвонить по телефону доверия министерства и сообщить об этом. Номер телефона (+99237) 2277686», - сообщил официальный представитель министерства образования Таджикистана.

Между тем, каждый год цены атлас или адрас на рынках резко возрастают в предпраздничные дни. Накануне Навруза платье из атласа может обойтись примерно в 300 сомони (чуть больше 37 долларов).

Атлас и чакан являются самым популярным одеянием таджикских девушек на весеннем празднике Навруз, который празднуют ежегодно 21 марта. В 2014 году таджикские модельеры сшили большое количество нарядов из ткани атласа и чакана для коллекции «Навруз – 2014».