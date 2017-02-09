Клиенты системы «Юнистрим» теперь могут осуществить свои переводы по пластиковым картам VISA и MasterСard в режиме онлайн посредством корпоративного сайта организации «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» www.imon.tj.

Теперь, чтобы осуществить денежный перевод по системе «Юнистрим» необязательно выходить из дома: достаточно пройти по ссылке https://imon.tj/ru/#/page/3 предоставить информацию об отправителе и получателе, и перевести с пластиковых карт VISA и MasterСard необходимую сумму.

«Политика «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» строится на стремлении предоставить максимально удобные услуги для наших клиентов, потому очередным нашим шагом стало предоставление услуг денежных переводов системы «Юнистрим» по пластиковым картам VISA и MasterСard в режиме онлайн ежедневно и круглосуточно», - подчеркнули в компании.

Кстати у клиентов, которые получают денежный перевод в российских рублях в представительствах «ИМОН ИНТЕРНЕШЛ», уникальная возможность получить подарочные карточки с пакетом бесплатных минут и интернета; акция действует до конца февраля 2017 года.

Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 134 представительств и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 17 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.