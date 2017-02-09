Восьмого февраля свой 80-летний юбилей отметил экс министр транспорта республики, человек, который развивал эту отрасль почти два десятка лет, ветеран труда Нариман Якубов. О его становлении от специалиста до высокого чиновника – в нашем материале.

Истоки

Нариман Якубов родился 8 февраля 1937 года в Сталинабаде в семье служащих. Отец всю жизнь проработал в советских партийных органах. Мама – Халима Олимова - внучка известного бухарского коммерсанта Джурабека Арабова. Ее отец Олимбек Арабов в 1920 году отказался от богатства отца в пользу советской власти. Халима была одной из тех одаренных детей, которых Народный комиссариат Бухары отправил на учебу в Москву. Ей даже довелось присутствовать на похоронах Ленина в 1924 году. Но когда в 30-х ее отца объявили «врагом народа» за «богатое» прошлое и расстреляли, мать вместе с детьми уехала в Душанбе, где Халима выросла, вышла замуж, работала на почте, родила и воспитала шестерых детей.

Инженер-конструктор

Свою рабочую биографию Нариман Якубов начал с должности инженера на заводе «Таджиктекстильмаш» в 1960 году, после окончания Московского текстильного института. В конструкторском бюро завода, где работал Якубов, конструировали станки различных модификаций. Все детали - а их было около 900! - за десять лет работы на заводе он знал наизусть, и поэтому его в шутку называли «ходячей спецификацией». Работая на производстве, молодой инженер также преподавал на вечернем отделении Политехнического института.

За короткий период завод стал флагманом таджикского машиностроения, а его продукция обеспечивала текстильную промышленность не только Советского Союза, но и стран - участниц Совета экономической взаимопомощи. В 1963 году поставили вопрос об экспорте машин в Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Северную Корею, Пакистан и на Кубу. В Польшу завод решил командировать Наримана Якубова, который полгода помогал устанавливать там текстильное оборудование.

Народный контроль

В 1969 году Нариман Якубов перешел на работу в Комитет народного контроля и курировал отрасль машиностроения, транспорт, энергетику и другие смежные сектора. «Раньше ты проектировал станки, а теперь придется проектировать бумаги», - сказал ему на собеседовании второй секретарь ЦК КП Иван Коваль. Хотя Якубов проработал здесь почти два года, за этот небольшой период он провел несколько значимых расследований. Достаточно вспомнить дело о Душанбинском холодильном заводе, которое выявило производственный брак компрессоров, изготавливающихся на заводах-партнерах. Также в его практике было дело о дорогом заграничном текстильном оборудовании, которое тоже закончилось большими проверками из Москвы.

Директор завода

В 1971 году Якубова назначили директором завода «Душанбесельмаш» (впоследствии - «Таджикгидроагрегат»). Здесь «народный контролер» Якубов пересилил Якубова-директора. Он поставил вопрос о рентабельности завода, который находился далеко от железной дороги и терял объемы производства. Позже завод реконструировали и перепрофилировали, а производство прежней продукции передали предприятию, подведомственному МВД.

Самого Якубова в 1974 году ждало повышение: его назначили завотделом промышленности, транспорта и связи ЦК КП Таджикистана. Одновременно он учился в Высшей партийной школе в Ташкенте, на заочном отделении.

Министр-«долгожитель»

В 1977 году Наримана Якубова назначили министром транспорта и дорожного хозяйства республики. «Я промышленник, а не автомобилист», - пытался возразить он, но первый секретарь ЦК Джаббор Расулов объяснил, что он уже наработал опыта, курируя вопросы транспорта.

Тут ему на помощь пришел старший брат, ректор Политехнического института, который снабдил всей необходимой литературой о транспорте. Нариман Холович вспоминает, как ночами напролет сидел над учебниками.

За период его работы было создано три новых ремонтно-строительных управления, которые заметно улучшили инфраструктуру существующих автохозяйств, к тому же было построено 20 новых автопредприятий. В середине 70-х в Душанбе старенькие ПАЗы заменили комфортабельными венгерскими «Икарусами». Для их обслуживания на предприятии «Автобус-1» были отстроены новые цеха по техобслуживанию и диагностике, удлинены смотровые ямы. Нередко министр сам выезжал с проверками на линии, например на самый длинный столичный маршрут - №18, где курсировало порядка 30 автобусов, и отслеживал, сколько человек и сколько времени ждут на остановках, пока автобус едет, - одним словом, контролировал правильную работу водителей общественного транспорта.

Через два года работы, в 1979 году, Министерство автомобильного транспорта и дорожного хозяйства было разделено на две отдельные структуры, так как дороги в горной республике заслуживали специализированного, отдельного министерства. Якубов остался министром автотранспорта республики. За 15-летний период его руководства этим ведомством было построено порядка 17 автовокзалов - в Нуреке, Кулябе, Хороге и других городах и районах. А Душанбинский автовокзал, который обслуживал более 12 тысяч пассажиров в сутки, считался самым лучшим в СССР.

А чего стоил министерству в осенне-зимний период так называемый «досрочный завоз» в ГБАО! Дорога в эту область закрывалась с октября по май, поэтому ЗИЛы доставляли до наступления холодов до 100 тысяч тонн грузов, начиная со спичек и заканчивая дизтопливом. А другая круглогодичная дорога на Памир - через Ош - была небезопасной, поэтому не все водители брались везти по ней тяжелые грузы…

Новая должность

В 1990 году министерство было ликвидировано и организован Таджикский автотранспортный концерн «Наклиёт», который функционировал на хозрасчетной основе. Новая система хозяйствования требовала и новой системы управления. В результате открытого голосования Якубов был избран президентом концерна. Когда через два года концерн был ликвидирован, а министерство восстановлено, Якубов ушел работать в частную российско-таджикскую компанию по производству стройматериалов. Через пять лет он перешел на предприятие «Таджикавтодизельсервис», занимающееся поставкой моторов для МАЗов. Нариман Холович был назначен директором филиала на Юге республики и вскоре помог организовать две совместные белорусско-таджикские фирмы. Можно сказать, что Якубов является одним из тех немногих людей, которые при новых рыночных отношениях стояли у истоков таджикского предпринимательства.

Позже он 7 лет проработал начальником техотдела и отдела экологии в транспортной инспекции Минтранса, а затем - в техническом отделе проектного института. Одним словом, почти всю свою жизнь, до 73 лет, этот человек посвятил работе. За годы свой деятельности Нариман Якубов был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалью «Ветеран труда». Избирался в депутаты районного и городского совета и трижды был депутатом Верховного Совета.

«Футбольный» чиновник

Нариман Якубов также в течение девяти лет возглавлял Федерацию футбола республики. И не только просьба руководства республики заставила его стать председателем этой организации.

- Любовь к футболу я пронес через всю свою жизнь, - объясняет он. - «Памир» в те годы играл в первой лиге и потихоньку начал разваливаться: занимал предпоследнюю строчку среди всех команд. Руководство ЦК попросило меня посодействовать. Я согласился, встретился с ребятами, благо я их знал и раньше, потому что мой родной племянник – Азим Якубов играл в «Памире». Честно говоря, команду поднимали всем миром, невозможно забыть заслуги зампредседателя Совмина Георгия Кошлакова и руководства Душанбинского горисполкома. Пригласили из Москвы тренера Юрия Семина, провели селекцию, решали бытовые проблемы футболистов, причем всегда на высоком правительственном уровне. 26 октября 1988 года, через пять лет кропотливой работы, «Памир» попал в высшую лигу первенства СССР по футболу!

…Нариман Холович - прекрасный семьянин. Вот уже 55 лет он живет «душа в душу» со своей любимой супругой – Зайнаб Якубовой, доктором медицинских наук, профессором кафедры детских болезней Таджикского медуниверситета. Оба сына, Камол и Зариф, окончили Политехнический институт, один – по специальности «автоматизированные системы управления», другой – инженер-строитель. У Якубова-старшего трое внуков, которые с отличием окончили престижные вузы и уже работают. А единственная внучка – Ширин, первокурсница РТСУ - уже порадовала деда отличными оценками в первую в ее жизни сессию.

Одним словом, Наримана Холовича можно считать счастливым человеком, который в самом начале своей жизни смог для себя уяснить, в чем настоящее человеческое предназначение. Вы, наверное, уже и сами поняли: это служба своей Родине и народу.