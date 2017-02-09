На российскую базу в Тартусе поступили около 50 баллистических ракет ближней дальности «Точка-У» (SS-21 по классификации НАТО), сообщает Fox News со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Речь, как подчеркнули собеседники телеканала, идет о крупнейшей поставке ракет из России в Сирию за последние несколько лет, пишет «Медуза».

По данным источников Fox News, за последние два дня российские военные применили две ракеты «Точка-У» и два «Искандера» (SS-26 по классификации НАТО) в сирийской провинции Идлиб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы крупнейшей поставке российских ракет в Сирию. «Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

В Минобороны сообщение Fox News о поставках ракет в Сирию пока никак не прокомментировали.

Россия осень 2015 года объявила о проведении в Сирии операции ВВС. Минобороны РФ заявляет, что ВВС наносят удары по позициям террористов, в первую очередь из «Исламского государства», сирийская оппозиция и ряд западных политиков считают, что главная цель операции РФ — поддержка президента Башара Асада.

Минобороны признает, что российская авиация оказывает поддержку с воздуха сирийским правительственным войскам, но отрицает участие военнослужащих РФ в наземных операциях в Сирии.

В сирийском портовом городе Тартус находиться база российских ВМФ.

«Точка-У» — баллистическая ракета и одноименный тактический ракетный комплекс. Дальность стрельбы «Точки-У» — до 120 километров.

Такие ракетные комплексы применялись во время военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. «Точку-У» применяли украинские военные в Донбассе в 2014 году.