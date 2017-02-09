АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- 9 февраля в Государственном Академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится опера П.И.Чайковского «Иоланта». Начало 17:00

- Компартия Таджикистана проведет пленум, где определит точную дату внеочередного съезда партии, где необходимо будет выбрать председателя КПТ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ФЕВРАЛЯ

2004 – В Санкт-Петербурге скинхедами жестоко избиты граждане Таджикистана Юсуф Султанов с дочерью и племянником. 9-летняя Хуршеда Султанова от многочисленных ран скончалась.

2008 - Вступило в силу постановление правительства РТ об ограничении ввоза в Таджикистан автомобилей с правым рулем.

2008 - в Риге в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Латвию подписан ряд таджикско-латвийских документов.

2015 - Госкомитет нацбезопасности задержал члена ЦИК от Партии Исламского возрождения Таджикистана за незаконное хранение оружия;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ФЕВРАЛЯ

1921 – Родился заслуженный артист Таджикистана Нормат Каримов.

1927 – Родился писатель Нухмон Розик.

1954 – Родился артист балета, заслуженный актер Валерий Алибоев.

1875 – Родился поэт Бобоюнус Худойдодзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью 5-10 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 мороза, днем 0-5 мороза, по ВГБАО ночью 27-32 мороза, местами до 35-40 мороза, днем 14-19 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, местами до 13-18 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 мороза, днем 1-3 мороза.