Название: Джон Уик 2

Жанр: боевик, триллер

Страна: США

Режиссёр: Чад Стахелски

Музыка: Тайлер Бейтс

В главных ролях: Киану Ривз, Руби Роуз, Иэн МакШейн, Бриджет Мойнэхэн, Петер Стормаре, Питер Серафинович, Лоренс Фишбёрн, Джон Легуизамо, Коммон, Али Ман

Премьера в Душанбе: Уже завтра, 9 февраля 2017 года. Смотрите в кинотеатре «Навруз»

Наемные убийцы не живут долго – такова специфика их профессии в фильме «Джон Уик 2». Рано или поздно киллеров либо ловит полиция, либо убивают другие киллеры. Но главному герою киноленты плевать на эти правила, ведь он самый крутой наемник и за свою карьеру отправил на свет много людей, включая лучших мировых убийц.

Несколько лет назад, после гибели жены, Джон решил покончить с прошлом и ушел на покой. Мужчина был уверен, что ему никогда больше не выпадет шанса разнести чью-нибудь голову своей винтовкой, но парень ошибался.

Много лет назад, он и его товарищ, дали друг другу клятву, что никогда не будут сражаться друг против друга – обещание было нарушено. Лучший друг Джона решает захватить власть над легендарным орденом убийц, а для этого ему необходимо отправить друга на тот свет. Джон не собирается прощать такой дерзости даже лучшему другу, а посему взял ствол и направился первым рейсом в Рим, где его уже ждали люди бывшего товарища.

В одиночку киллеру предстоит уничтожить целую армию профессионалов, а затем, наполнить тело бывшего подельника свинцом. Этого можно было бы избежать, но клятва – есть клятва, и дай бог кому-нибудь ее нарушить. Впереди мистера Уика ожидают только неприятности, боль и море крови – одним словом все то, что он любит.

Знаете ли вы

При подготовке к роли Киану Ривз прошел обучение технике стрельбы из двух пистолетов и в ближнем бою у бывших бойцов спецназа. В интернете было выложено видео с актером на стрельбище, в котором Ривз, постоянно двигаясь из стороны в сторону, стреляет боевыми патронами по мишеням из разных видов оружия.

История про Джона Уика задумывалась как трилогия. Это вторая часть трилогии.

Это первый раз со времен выхода фильма «Матрица: Революция» (2003), когда Лоренс Фишбёрн и Киану Ривз вместе появляются на экране.