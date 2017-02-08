Задолженности энергохолдинга «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 в размере около 12,5 миллионов сомони (более $1,5 млн) списаны постановлением правительства Таджикистана.

В подписанном председателем правительства РТ Эмомали Рахмоном 25 января этого года документе поручается уменьшить задолженность «Барки Точик» перед ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» на сумму 12 млн 495 тыс 845 сомони, образовавшуюся за счет приобретения электроэнергии.

Данная сумма зачисляется в уставной фонд «Барки точик» в качестве вклада учредителя. Учредителем энергохолдинга является правительство Таджикистана.

Данная сумма учитывается как уплата части имеющейся задолженности «Барки точик» перед Сангтудой-1. Взамен на эту же сумму уменьшается остаток задолженности «Сангтудинской ГЭС-1» перед государственным бюджетом по налогам.

Общий объем задолженности «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 на начало нынешнего года составил около 655 млн сомони. За последний год задолженность энергохолдинга перед данной станцией увеличилась почти на 150 млн сомони.

За поставленную Сангтудинской ГЭС электроэнергию в прошлом году в объеме около 2 млрд кВт/ч «Барки точик» оплатил лишь 250 млн сомони. Хотя каждый киловатт электроэнергии этой ГЭС продается таджикскому энергохолдингу по цене 20,1 дирама.

Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» — совместное предприятие Российской Федерации и Республики Таджикистан, образованное 16 февраля 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш в Республике Таджикистан. Доля компаний Российской Федерации в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 75% минус 1 акция, доля Республики Таджикистан — 25% плюс 1 акция.

Общий размер задолженности «Барки точик» на начало этого года достиг 13,7 млрд сомони. В частности, предприятие имеет задолженности перед ОАО «Ориёнбанк» в размере 1 млрд 346 млн.

Кроме того, имеются просроченные долги перед ГЭС «Сангтуда-2» (458 млн сомони), Налоговым комитетом при правительстве РТ (194 млн сомони), а также задолженности за счет закупки угля и другого топлива (51 млн сомони).

Объем текущих задолженностей перед министерством финансов (за счет привлеченных долгосрочных кредитов для реализации проектов в электроэнергетическом секторе) составляет 11 млрд сомони.