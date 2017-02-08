Главная оппозиционная партия Турции - Народно-республиканская (НРП) - поддерживает терроризм, поскольку она выступает против внесения в Конституцию поправок, которые значительно расширят полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым, передает турецкая газета Hurriyet.

«Кто говорит «нет» этим (конституционным) изменениям? Объявленная вне закона Рабочая партия Курдистана и FETÖ (признанная террористической организация оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена). Они являются террористами и, конечно, мы говорим «да» тому, на что они говорят «нет». Кто еще проводит кампанию «нет»? Народно-демократическая партия и Народно-республиканская. Создается впечатление, что НРП уже села в ту же лодку, где сидит НДП, которая поддерживается террористической организацией», - заявил Йылдырым 7 февраля, обращаясь к членам парламентской фракции Партии справедливости и развития, пишет «Фергана».

Ранее лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что стремление Партии справедливости и развития наделить Эрдогана всеми полномочиями является попытка скрыть свою коррупционную деятельность и преступления, совершённые правящей партией за последние 15 лет.

В своем микроблоге в Twitter Кылычдароглу призвал граждан Турции во время референдума отклонить предложенные поправки к Конституции.

Напомним, согласно вносимым в Конституцию поправкам, в Турции будет упразднён пост премьер-министра, исполнительная власть перейдёт президенту и вице-президенту.

Высший совет судей и прокуроров будет сокращен с 22 до 12 членов, возглавлять его будет министр юстиции.

Президент сможет назначать пятерых членов совета, в то время как два члена будут избираться парламентом, трое - Верховным судом и один - Государственным советом.

Ожидается, что референдум по изменению Конституции пройдёт в начале весны 2017 года. Некоторые поправки вступят в силу сразу после референдума в случае, если будут одобрены, а положения о президентской системе - только в 2019 году, когда в стране пройдут очередные выборы главы государства.