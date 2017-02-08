В столице Туркменистана, несмотря на очень жаркое лето, горожанам не разрешают ставить кондиционеры, а тех, кто уже установил, заставляют демонтировать.

Представители местных властей за несколько дней до этого ходили по квартирам и предупреждали, что кондиционеры, установленные с внешней стороны дома необходимо убрать. На возмущения и просьбы жильцов показать приказ, работники домуправа только отвечали, что это приказ из хякмилика (столичной администрации), пишет Хроника Туркменистана.

Как сообщается, эти же работники, предупреждая о необходимости демонтажа кондиционеров, за дополнительную плату в 50 манат (1 долларов равен 3,49 манату) предлагали снять кондиционер, но при этом сохранить фреон, а иначе фреон перед демонтажом просто сливается. В дальнейшем, чтобы установить кондиционер на новое место, придется заправить его фреоном, а это обойдется в 250-300 манат.

Некоторые жители, расположение квартир которых это позволяет, перенесли кондиционеры на другую стену, чтобы их не было видно с внешней стороны. Кто-то установил кондиционер на лестничной площадке.

6 февраля меджлис (парламент) Туркменистана одобрил закон «Об архитектурной деятельности». Как сообщается в официальных СМИ, этот документ нацелен на формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека, достижение эстетической выразительности зданий.

Летом температура воздуха в туркменской столице практически не опускается ниже 40 градусов. Едва ли лишение жильцов кондиционеров будет «формировать благоприятную среду жизнедеятельности».

Ранее Хроника Туркменистана сообщала, что демонтаж кондиционеров начался после того, как на должность хякима Ашхабада вернулся Шамухамед Дурдылыев.

Дурдылыев уже занимал этот пост с 2010 по 2013 годы. Затем он был переведен в аппарат президента, однако в начале года, он был снова назначен хякимом столицы.