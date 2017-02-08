Банк Эсхата предлагает новый продукт работников сфер образования и здравоохранения под названием «Маърифат ва Мадад».

Этот продукт будет предоставлен впервые. Он предназначен для удовлетворения любых потребительских нужд госслужащих, а именно учителей и врачей и других работников сферы образования и здравоохранения.

Не секрет, что сегодня банки предлагают нам кредиты на любые возможные цели, однако мало где найдешь специальные кредитные программы для социальных работников.

Кредит «Маърифат ва Мадад» выдается на доверительной основе, без залога и поручительства!

Заявка на кредит рассматривается сотрудниками Банка Эсхата в течение одного рабочего дня. Также, по необходимости, для вас может быть предоставлен льготный период сроком до 3 месяцев. Для получения кредита требуется минимум документаций. Это всё является основными преимуществами продукта.

Если Вы трудитесь в сфере образования или здравоохранения и имеете непрерывный стаж работы в течение последних 12 месяцев, тогда обращайтесь в ближайшие офисы Банка Эсхата, чтобы реализовать свои планы!

С большим уважением к вашей востребованной профессии Банк Эсхата спешит содействовать реализации ваших планов через новый кредитный продукт «Маърифат ва Мадад». Ваш труд – это высшая ценность для нас и для всех граждан Таджикистана!