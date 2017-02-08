Правительство США начинает реализацию нового проекта в сфере земельной реформы в рамках программы «Продовольствие во имя будущего» в Таджикистане. Проект предполагает создание земельного рынка, где фермеры могут покупать, продавать и сдавать в аренду свои сельскохозяйственные угодья.

Посол США Элизабет Миллард приняла участие в церемонии открытия нового проекта по содействию в развитии земельного рынка, которая будет реализована в рамках программы «Продовольствие во имя будущего» в Таджикистане, сообщает посольство США в Душанье.

Стоимость проекта, который рассчитан до августа 2020 года, составляет 9,7 млн долларов США. В церемонии приняли участие также ключевые заинтересованные круги и партнеры, которые вносят существенный вклад для продвижения прав землепользования.

«В числе участников был председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии РТ Раджаббой Ахмадзода, представители парламента и правительства Республики Таджикистан и Посольства США», - говорится в официальном сообщении посольства США.

В американской дипмиссии подчеркивают, что в Таджикистане доступ к земле является фундаментальным правом и продуктивное использование земель сельскохозяйственного назначения является ключевым импульсом экономического развития. Опережающий рост в сельскохозяйственном секторе представляет собой мощный фактор для снижения уровня бедности и улучшения продовольственной безопасности в сельских районах страны.

«Тем не менее, без функционирующего земельного рынка, недавние успехи в земельной реформе могут быть сведены на нет, так как фермеры не могут приобрести землю или продавать землю, которую они больше не хотят обрабатывать, - отмечают в посольстве. - Проект по содействию в развитии рынка землепользования предполагает создание земельного рынка, где фермеры могут покупать, продавать и сдавать в аренду свои сельскохозяйственные угодья. Проект также будет способствовать простому и прозрачному процессу регистрации земли с равным доступом и равными правами для мужчин и женщин».

Реализация проектных мероприятий намечены в 12 районах Хатлонской области. В рамках данного проекта будут проведены работы также по укреплению потенциала госслужащих местных органов власти, фермеров и других заинтересованных сторон, в т.ч. представителей гражданского общества и специалистов в земельной сфере.

Наращивание потенциала предполагается, в частности, в сфере недавно принятых положений по земельной реформе для обеспечения большей прозрачности в области управления земельными ресурсами.

USAID поддерживает усилия правительства Республики Таджикистан в сфере аграрной реформы для повышения продуктивности сельского хозяйства посредством инициативы Правительства США по гарантированной продовольственной безопасности будущих поколений. В этом направлении ведутся работы по укреплению земельных прав, расширению доступности качественных сельскохозяйственных ресурсов для производства сельхозпродукции, диверсификации культур, а также по развитию земельного рынка. Проект по развитию рынка землепользования содействует программе «Продовольствие во имя будущего», и служит продолжением усилия USAID в деле поддержки земельной реформы и реорганизации фермерских хозяйств в Таджикистане, которое было начато в 2004 году.