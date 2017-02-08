Таджикистан приглашает катарских инвесторов принять участие в реализации гидроэнергетических проектов.

Гидроэнергетический сектор Таджикистана имеет огромный потенциал, заявил первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев в ходе презентации инвестиционных проектов страны в столице Катара.

По его словам, Таджикистан занимает первое место в мире с точки зрения гидроэнергетических ресурсов на единицу площади и второе место по этим ресурсам на душу населения. По общим потенциальным запасам гидроэнергетических ресурсов республика находится на восьмом месте в мире. Гидроэнергетический потенциал страны составляет 527 млрд кВт/ч, который до настоящего момента освоен менее чем на 5 процентов.

К уникальным гидросооружениям Таджикистана Нуралиев отнес Нурекскую ГЭС (3000 МВт) и строящуюся Рогунскую ГЭС (3600 МВт).

Он отметил, что в Таджикистане разработаны восемь специальных проектов, в реализации которых могут принимать участие иностранные инвесторы. Нуралиев добавил, что установленная мощность предлагаемых ГЭС составляет от 250 МВт до 3600 МВт.

В составленной Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Инвестиционной карте предлагаются 34 проекта по строительству новых средних и крупных гидроэлектростанций, а также многочисленных малые ГЭС.

В частности, предлагается возведение 12 новых станций (мощностью от 100 и свыше Мегаватт) на реке Пяндж, шести - на реке Зарафшан (мощностью до 210 МВт), пяти – на реке Оби-Хингоу, четырех – на реке Сурхоб, по три на реке Матча и реке Вахш, и одной станций на реке Амударья.

Наиболее крупными проектами являются: строительство Рушанской ГЭС на реке Пяндж (установленной мощностью 3000 МВт), строительство ГЭС «Гранитные ворота» на реке Пяндж (2100 МВт), строительство Джумарской ГЭС на реке Пяндж (2000 МВт), строительство Ширговатской ГЭС на реке Пяндж (1900 МВт), строительство Хоставской ГЭС на реке Пяндж (1200 МВТ), Шурабская ГЭС на реке Вахш (900 МВт).

В настоящее время под ведомством ОАХК «Барки точик» действуют 11 средних и больших ГЭС, среди которых наиболее крупной является Нурекская ГЭС, а также шесть малых ГЭС.

На данный момент ведется строительство Рогунской ГЭС на реке Вахш установленной мощностью 3,6 тыс. МВт.

Кроме того, по данным министерства энергетики и водных ресурсов, в республике действуют свыше 200 малых ГЭС, которые не входят в структуру «Барки точик».