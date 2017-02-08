Опрошенные «АП» депутаты считают, что в Институте развития образования Минобрнауки Таджикистана поторопились с предложением перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 августа. Они считают, что в таком случае вся система образования будет нарушена.

«Предложение некоторых специалистов сферы образования о том, что в стране необходимо начинать учебный год с 1 августа, является спорным, и не стоит спешить с его принятием», - считает кандидат педагогических наук, член парламентского Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике, депутат Нурулло Окилов.

Asia-Plus Депутат Нурулло Окилов

По его словам, если эту инициативу примут, то придется менять всю систему образования Таджикистана, в том числе работу дошкольных учреждений, колледжей, техникумов и вузов страны, потому что они также ориентированы на начало учебного года с 1 сентября.

Кроме того, депутат считает, что работа системы образования Таджикистана скоординирована с системами образования стран СНГ, прежде всего республик Центральной Азии и России.

«Если мы начнем учебный год с 1 августа, этот баланс будет нарушен», - говорит депутат.

Окилов также выступил в защиту учителей, которые, по мнению министерства образования, получают зарплату за август, не работая с детьми.

«Все педагоги Таджикистана начинают подготовку к новому учебному году именно в августе, и это не значит, что они получают зарплату просто так. Перенос начала нового учебного года создаст учителям не только моральные, но финансовые трудности», - сказал депутат.

Он напомнил, что длина отпуска для учителей – не менее 45 дней – закреплена законодательно. «Если сейчас начать учебный год с 1 августа, то нарушится вся система, в том числе на уровне принятых законов», - добавил депутат.

Asia-Plus Депутат Абдухалим Гаффоров

Депутат нижней палаты парламента, лидер Социалистической партии республики, кандидат педагогических наук, доцент Абдухалим Гаффоров также категорически против инициативы Института развития образования.

«Решение о начале учебного года с 1 сентября принималось с учетом исследований выдающихся ученых-психологов, педагогов, физиологов, медиков большинства стран мира. А мы тут в одночасье хотим все это разрушить», - заявил Гаффоров.