Первый звонок в одной из столичных школ.

Таджикский институт развития образования предложил изменить время обучения для школьников и перенести начало нового учебного года с 1 сентября на 1 августа. Инициативу сейчас изучают в министерстве образования.

Институт развития образования при Академии Минобрнауки Таджикистана выступил с предложением перенести начало учебного года на 1 августа. Сейчас в Таджикистане по традиции свои двери школы открывают 1 сентября.

«Наше предложение касается только школ. И сейчас оно изучается министерством образования и науки страны», - сообщил один из инициаторов нововведения, директор Института развития образования Шарифмурод Исрофилиён.

По его словам Исрофилиёна, предложение о переносе начала учебного года было сделано после того, как президент Таджикистана в одном из выступлений порекомендовал внести изменения в образовательный процесс средних школ.

В самом министерстве образования данную инициативу разделяют. Как отметил в интервью «АП» пресс-секретарь министерства Эхсон Хушбахт, в каждой стране мира первый звонок в школах звенит в разное время. «У кого-то учебный год начинается с первого августа, где-то с 1 октября. Есть страны, в которых учебный год начинается с 1 января», - сказал представитель минобразования.

Он также отметил, что в СМИ не раз были публикации, что часов в школах не хватает. «Речь шла о 25% часов, которых не хватает для усвоения учебной программы», - сказал Э. Хушбахт.

Кроме того, по его словам, речь идет и об оплате учителей таджикских школах. «Только за один год у нас 56 дней каникулы. Но ведь в августе учителя получают зарплату, хотя дети не учатся», - добавил пресс-секретарь минобразования.

Между тем, как отмечают некоторые эксперты, из-за различных нововведений в школах отмечается падение уровня знаний. То, что уровень у школьников очень низкий, показал и пилотный проект Национального центра тестирования.

Практически все участники проекта по написанию эссе на таджикском языке провалили экзамены.

Что думают о предложении Института развития образования сами учителя, мы расскажем в ближайшее время.