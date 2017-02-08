Бывший мэр города Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев сложил с себя полномочия депутата столичного маджлиса. Выборы на его место уже назначены.

Освобожденный указом президента Таджикистана 12 января от должности мэра столицы Махмадсаид Убайдуллоев по собственному желанию сложил с себя полномочия депутата городского маджлиса народных депутатов. Также от депутатского мандата отказался экс-руководитель администрации мэра Душанбе Фируз Улмасов. Сложение полномочий произошло на внеочередной девятой сессии столичного маджлиса, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.

Сессия, в которой приняло участие новое руководства столицы, прошла под председательством старейшего депутата городского маджлиса, Зарифа Шарифова.

На сессии депутаты приняли решение о назначении на 2 апреля выборов на места сложивших с себя полномочий М. Убайдуллоева и Ф. Улмасова.

На сессии был заслушан отчет первого вице-мэра Душанбе Махмадсаида Зувйдуллозода о ходе подготовки города к празднованию Навруза-2017.