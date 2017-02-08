Для реализации Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года планируется привлечь частные инвестиции в размере около 55 млрд долларов. Это составляет почти половину всех средств, необходимых для осуществления целей документа.

В финансировании Стратегии значимую роль будут играть частные инвестиции, как прямые иностранные, так и внутренние, отмечают авторы документа.

Планируется «коренное улучшение инвестиционной среды для иностранных и внутренних инвесторов», чтобы привлечь запланированные средства.

В качестве другого источника для реализации Стратегии рассматриваются средства государственного бюджета страны в размере 56,1 миллиардов долларов (47,5 процента от общего объема необходимых для реализации Стратегии).

Очень важным источником программного развития страны авторы Стратегии считают инвестиционную поддержку партнеров по развитию, средства многосторонних организаций и техническое содействие с их стороны по вопросам разработки и реализации реформ, указанных в документе. Ожидается, что доля партнеров по развитию составит 7,3 миллиарда долларов.

Предполагается, что партнеры по развитию увеличат финансирование за счет грантовых средств, что отвечает «духу новых целей устойчивого развития».

Общий объем прогнозируемых средств на 15 последующих лет по всем источникам финансирования Стратегии составляет 118 млрд 133 млн долларов.

Отметим, что Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 года была принята парламентом страны в декабре прошлого года.

Для реализации Стратегии определены следующие стратегические цели развития на ближайшие 15 лет: обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование электроэнергии; выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну; обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию; расширение продуктивной занятости.

Планируется сохранить темпы ежегодного роста экономики на уровне 7-8%, увеличить ВВП страны в 3 и более раза, увеличить показатель уровня ВВП на душу населения более чем в 2,5 раза, снизить в более чем 2 раза уровень бедности и искоренить крайнюю бедность.

Одной из ключевых возможностей для достижения стратегических целей считается сохраняющийся большой объём денежных переводов физических лиц.